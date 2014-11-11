Норвежский акционер «СТС Медиа» продал долю в холдинге из-за закона о СМИ

Норвежская инвестиционная группа Skagen, которой принадлежали около 3% акций «СТС Медиа» и которая являлась одним из крупнейших миноритариев холдинга, продала свою долю в компании. В квартальном отчете фонда Skagen Global указывается на то, что причиной продажи стали поправки в российский закон о СМИ, по которым доля иностранного капитала в любых российских СМИ не должна превышать 20%

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В отчете Skagen Global, выдержки из которого приводит ТАСС, указывается на то, что акции «СТС Медиа» резко упали после принятия Госдумой ограничительных поправок к закону о СМИ. «Несмотря на то, что бумаги кажутся сравнительно дешевыми, акции больше не выглядят привлекательно с точки зрения профиля риска и доходности из-за увеличения политических рисков», – сказано в отчете.

В результате принятия поправок к закону о СМИ, которые ограничили иностранное участие 20%, капитализация «СТС Медиа» снизилась вдвое – с $1,478 млрд до $728 млн. Согласно поправкам, доля иностранного капитала в любых российских СМИ с 2016 года не может превышать 20%. Ранее иностранцы могли владеть до 50% в российских СМИ, при этом это ограничение не касалось печатных и интернет-изданий.

38% «СТС Медиа» принадлежит шведской медиакомпании Modern Times Group (MTG). 25% в компании принадлежит структурам, связанным с банком «Россия» Юрия Ковальчука. После принятия поправок к закону о СМИ MTG в отчете за третий квартал указала на то, что «сделает все, чтобы защитить интересы наших акционеров».

10 ноября стало известно, что новые нормы российского законодательства в области СМИ стали причиной прекращения вещания в России новостного канала CNN.