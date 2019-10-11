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Лишившийся лицензии банк отсудил у Федора Бондарчука 11 млн руб.
Федор Бондарчук (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Симоновский районный суд Москвы 3 октября 2019 года частично удовлетворил иск АО «АктивКапитал Банк» к Бондарчуку Ф.С., указано на сайте суда. В пресс-службе суда РБК уточнили, что ответчиком является режиссер и продюсер Федор Бондарчук и что суд обязал его выплатить АктивКапитал Банку 11 млн руб. задолженности с учетом процентов и пени.

РБК направил запрос Бондарчуку и его помощнику.

ЦБ отозвал лицензию у самарского АО «АктивКапитал Банк» в марте 2018 года. Расплачиваться с его клиентами пришлось Агентству по страхованию вкладов. По данным последнего, задолженность банка перед кредиторами равнялась 25 млрд руб. На момент отзыва лицензии крупнейшим бенефициаром АктивКапитал Банка был Григорий Оганесян.

В Агентстве по страхованию вкладов отказались от комментариев, сославшись на банковскую тайну.

Федору Бондарчуку сейчас, по данным СПАРК, принадлежит 50% ООО «Арт Пикчерс Студия», которое, как указано на его сайте, выпустило в прокат фильмы «Притяжение», «Сталинград» и «Лед». Другие 50% — у Национальной медиа группы. Вместе с ней Бондарчук выступает и совладельцем ООО «Арт Пикчерс Вижн», которое, в частности, сняло для канала СТС сериал «Молодежка». Бондарчук также является председателем совета директоров АО «Ленфильм».

Общий доход Федора Бондарчука Forbes в 2018 году оценил в $3,1 млн.

Теги: Федор Бондарчук, суд, Агентство по страхованию вкладов, новости РБК
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