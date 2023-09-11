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«Газпром-Медиа» запустит студию производства контента на базе нейросети

Владелец Rutube и ТНТ откроет студию производства контента с помощью нейросетей
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ВЭФ
Владелец каналов НТВ и ТНТ и хостинга Rutube откроет собственную студию генерации контента с помощью нейросетей. Компания уже предлагает технологию банкам и издательствам для промо и иллюстраций
Эдуард Маас
Эдуард Маас (Фото: Алексей Куденко / РИА Новости)

Холдинг «Газпром-Медиа» (среди его активов — каналы НТВ, ТНТ и ТВ-3, а также кинокомпания «Централ Партнершип», снявшая фильмы «Вызов» и «Чернобыль») откроет экспериментальную студию производства контента с помощью искусственного интеллекта. Об этом в кулуарах Восточного экономического форума РБК сообщил глава принадлежащей холдингу цифровой лаборатории D. Lab Эдуард Маас.

В студии будут использованы около двух десятков моделей искусственного интеллекта, среди которых «открытые технологии», или open source (например, нейросеть — генератор изображений Stable Diffusion и языковая модель LLaMA) и собственные разработки «Газпром-Медиа». Нейросети, которые задействованы в работе лаборатории, специализируются на генерации изображений и видео, генерации и обработке текста, компьютерном зрении, распознавании и генерации речи.

Студия нейропродакшена позволит создавать анимацию с применением генеративных технологий, генерировать виртуальных ведущих, перерабатывать архивный контент, а также создавать рекламные спецпроекты. Объем инвестиций в проект Маас не раскрывает.

Технологии создания контента с помощью искусственного интеллекта, как утверждает Масс, могут быть полезны продакшен-студиям, рекламным агентствам и блогерам, в первую очередь на базе принадлежащих «Газпром-Медиа» видеохостинге Rutube и соцсети Yappy. Холдинг также планирует предлагать свои технологии внешним заказчикам, в том числе из банковского сектора, госкорпораций и медиарекламного бизнеса.

Переговоры, как уточнил Маас, уже ведутся с одним из крупнейших российских банков с точки зрения маркетинга и с «крупным издательством» — для иллюстрации книг (о каких именно компаниях идет речь, собеседник РБК не уточнил). На каналах самого «Газпром-Медиа» новая технология может использоваться для создания промо в соцсетях, генерации анимации из аудио, создания виртуальных ведущих, а также потенциально — для автоматической нарезки хайлайтов, коротких и наиболее ярких моментов эфира. «Эта возможность наиболее интересна для спортивных трансляций», — уточнил Маас.

Для полноценного производства «сериального хита или топового шоу» предложенные технологии использоваться не будут, признает Маас. Но нейросеть поможет снизить затраты на отдельные продакшен-процессы минимум в три раза. Так, она может взять на себя отрисовку фонов, персонажей и деталей видеоряда. Кроме того, нейросети могут дорисовывать горизонтальные видео и делать их вертикальными, воспроизводить литературные произведения реалистично синтезированными голосами, трансформировать кино в анимацию и менять артикуляцию героев в зависимости от языка дубляжа, добавляет глава D. Lab.

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Теги
Евгения Стогова Евгения Стогова
Газпром-Медиа искусственный интеллект нейросети Rutube
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