Россия запускает космический корабль к Луне. Трансляция

«Роскосмос» запускает космический корабль «Луна-25», который должен будет приземлиться на Луне. Запуск проводится с космодрома Восточный в Амурской области в России. Космический корабль выводится в космос ракетой-носителем «Союз-2.1б» и разгонным блоком «Фрегат». Это первый космический аппарат, который отправляется к Луне в современной истории России.

После запуска космический аппарат, по плану полета, 21–22 августа должен приземлиться в районе Южного полюса Луны. Одновременно с запуском российского корабля свой аппарат запустила Индия — старт произошел 14 июля, посадка намечена на 23 августа 2023 года. На поверхности Луны посадочный модуль отработает технологию посадки и займется изучением лунного грунта в поисках следов воды. Спускаемый аппарат весит 1750 кг и оборудован солнечными батареями и радиоизотопным источником электроэнергии.