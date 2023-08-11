branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 11 августа
EUR ЦБ: 107,16 (+0,27) Инвестиции, 10 авг, 17:44 Курс доллара на 11 августа
USD ЦБ: 97,28 (-0,12) Инвестиции, 10 авг, 17:44
Жить с искусством: почему бизнесмены становятся меценатами РБК Стиль и СберПервый, 01:43
Франция поддержала ЭКОВАС в восстановлении порядка в Нигере Политика, 01:31
Россия запускает космический корабль к Луне. Трансляция Технологии и медиа, 01:12
В Турции после землетрясения пострадали 23 человека Общество, 01:01
Байден запросил у конгресса $200 млн на противостояние России в Африке Политика, 01:00
Трамп назвал Байдена «ментальной катастрофой США, ведущей страну в ад» Политика, 00:39
Эксперты рассказали, как полет «Луны-25» поможет построить базу на Луне Технологии и медиа, 00:30
Эффективный мозг
Прокачайте когнитивные способности: научитесь тренировать память и внимательность на интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Даниил Медведев вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Торонто Спорт, 00:22
Кадры пожара склада в Одинцово на площади 2 тыс. кв. м. Видео Общество, 00:18
В подмосковном Одинцово загорелся склад на площади 2 тыс. кв. м Общество, 00:11
Кирби заявил, что время играет против украинского контрнаступления Политика, 00:10
«Это все деньги». Емельяненко хочет провести боксерский бой с Тайсоном Спорт, 00:00
Как выглядит российский космический корабль, который полетит на Луну Технологии и медиа, 00:00 
ФАС решила проверить обоснованность роста цен на курицу у производителей Бизнес, 00:00
Технологии и медиа ,  
0 

Россия запускает космический корабль к Луне. Трансляция

Появились кадры запуска российского космического корабля Луна-25

«Роскосмос» запускает космический корабль «Луна-25», который должен будет приземлиться на Луне. Запуск проводится с космодрома Восточный в Амурской области в России. Космический корабль выводится в космос ракетой-носителем «Союз-2.1б» и разгонным блоком «Фрегат». Это первый космический аппарат, который отправляется к Луне в современной истории России.

После запуска космический аппарат, по плану полета, 21–22 августа должен приземлиться в районе Южного полюса Луны. Одновременно с запуском российского корабля свой аппарат запустила Индия — старт произошел 14 июля, посадка намечена на 23 августа 2023 года. На поверхности Луны посадочный модуль отработает технологию посадки и займется изучением лунного грунта в поисках следов воды. Спускаемый аппарат весит 1750 кг и оборудован солнечными батареями и радиоизотопным источником электроэнергии.

Теги
Луна Луна-25 космический корабль Роскосмос запуск
Материалы по теме
Индия запустила ракету к Луне
Технологии и медиа
В РАН назвали дату запуска первой в истории России миссии на Луну
Технологии и медиа
«Роскосмос» назвал дату первого полета на Луну в современной России
Технологии и медиа