«Яндекс» оставит исходный код по беспилотным автомобилям в России

Команда «Яндекса» по разработке беспилотников переводит процессы с внутренних платформ на зарубежные сервисы, узнал «Коммерсантъ». В компании пояснили, что используют внешние облачные сервисы из-за законодательства ряда стран

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

«Яндекс» оставит весь исходный код и технологии разработки беспилотных автомобилей в России, сообщили РБК в пресс-службе компании.

Ранее источник «Коммерсанта» сообщил, что «Яндекс» планирует перевести из России в Израиль разработку технологий для развития беспилотного такси и роботов-доставщиков. По информации издания, в компании рассматривают несколько потенциальных названий новой структуры, в том числе roovvy.ai, avride.ai и avnear.ai.

По словам источника, команда «Яндекса», которая занимается разработкой беспилотников, начала переводить свои внутренние процессы с внутренних платформ на зарубежные сервисы. В частности, специалисты хотят переехать с внутреннего менеджера задач Startrack на YouTrack или Jira, а системный код проекта перенести из внутреннего репозитария «Яндекса» на GitHub (сервис Microsoft для хостинга ИТ-проектов и их совместной разработки). На GitHub издание обнаружило закрытый корпоративный аккаунт c названием roovvy.ai.

В пресс-службе «Яндекса» сообщили РБК, что действительно используют внешние облачные сервисы на некоторых зарубежных рынках, поскольку в ряде стран законодательство требует хранить локальные данные на своей территории. «В Израиле беспилотные автомобили тестируют с 2018 года. Сейчас мы также смотрим на новые географии, например, думаем про Сербию. Каждая новая локация подразумевает, что там будет работать часть команды проекта», — добавили в компании.

В конце июля The Bell сообщил, что в «Яндексе» обсуждают возможный раздел активов с основателем компании Аркадием Воложем. В результате потенциальной сделки контроль над российским «Яндексом» может смениться, а Волож получит возможность независимо от компании развивать часть ее активов за рубежом. Речь идет о нескольких проектах, включая беспилотники, «облака», образовательный проект «Яндекс.Практикум».

Если сделка по разделу активов с Воложем состоится, он лишится контроля над оставшимся бизнесом и вместо голландской Yandex N.V. у российского бизнеса «Яндекса» может появиться другая материнская компания, отметили источники The Bell. В число ее акционеров может войти пул инвесторов. По словам источников, это могут быть структуры Романа Абрамовича, Владимира Потанина и других российских бизнесменов. Кроме того, предполагается, что в управление новой структуры может войти глава Счетной палаты Алексей Кудрин, пишет The Bell.