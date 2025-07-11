Российские разработчики попросили заменить Windows при проведении ЕГЭ

Разработчики софта попросили проводить ЕГЭ только на российских операционках. Они считают, что текущие правила, разрешающие только Windows, нарушают законы об импортозамещении и создают риски безопасности данных школьников

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Российские разработчики программного обеспечения попросили проводить единый госэкзамен (ЕГЭ) на отечественных операционных системах. Это следует из письма Ассоциации разработчиков программных продуктов (АРПП) «Отечественный софт» (объединяет более 300 российских IT-компаний, в том числе 1С, «Лабораторию Касперского» и др.) в адрес Минцифры, Рособрнадзора и Минпросвещения. Копия письма есть у РБК, ее подлинность подтвердил представитель Минцифры.

В письме ассоциация ссылается на методические рекомендации Рособрнадзора по подготовке и проведению ЕГЭ в 2025 году: из них следует, что экзамен должен проводиться только на Windows (разработчик — американская Microsoft). Такое указание, по мнению АРПП, идет вразрез с действующим законодательством, которое обязывает госучреждения переходить на отечественное программное обеспечение. В частности, ассоциация привела в пример указ президента «О мерах безопасности критической информационной инфраструктуры», который с 1 января 2025-го обязал органы госвласти и их заказчиков не использовать иностранное ПО.

Также с 1 января этого года действует постановление правительства №1875, которое запрещает закупки иностранного ПО, и предусматривает меры, стимулирующие закупки отечественного софта. С 1 сентября этого года также вступит в силу закон, который разрешит использовать на критических объектах только софта из реестра Минцифры.

Помимо нарушения закона и госполитики в части импортозамещения использование иностранного ПО в школах несет финансовые и образовательные риски, указывает АРПП. В частности, зависимость от Windows делает экзаменационный процесс уязвимым: поддержка со стороны иностранного разработчика может быть прекращена из-за санкций, и такие системы потенциально могут передавать данные за пределы России, создавая риск утечки персональной информации учеников и учителей, что нарушает закон «О персональных данных». Покупка и обновление лицензий Windows требует постоянных бюджетных трат, а российские операционные системы часто предлагают более выгодные условия для госучреждений. Кроме того, используя только иностранную операционную систему, школьники и учителя лишаются возможности осваивать отечественные цифровые решения, что снижает их навыки работы с российскими технологиями, которые становятся все более востребованными на рынке труда, предупредила АРПП.

РБК направил запрос в Рособрнадзор и Минпросвещения

Исходя из указанных рисков ассоциация предлагает обеспечить интеграцию экзаменационных систем с отечественными операционками (Astra Linux от ГК «Астра», РЕД ОС от «Ред софт», ALT Linux от «Базальт СПО» и «РОСА ОС» от «НТЦ ИТ РОСА») и создать тестовую зону для проверки совместимости при обновлениях. Также, по мнению АРПП, нужно внести изменения в методички по подготовке и проведению ЕГЭ и закрепить в них использование российского офисного софта («Р7 Офис», «МойОфис»), исключив упоминание Windows.

Представитель Минцифры уточнил, что для замены иностранных продуктов министерство рекомендует использовать решения из реестра отечественного софта. Сейчас, по его словам, там находится более 26,5 тыс. продуктов, среди которых есть и общесистемное ПО, и программы для образовательных учреждений.

В сентябре 2023 года министр просвещения Сергей Кравцов сообщал, что все российские школы полностью перешли на отечественное программное обеспечение. При этом в августе 2024-го глава комитета по информатизации образования АРПП «Отечественный софт» Анастасия Горелова заявляла, что примерно 60% школ и вузов перешли на российский софт, уточняя, что речь идет обо всех видах программного обеспечения, а не только операционных системах. Она отмечала, что не во всех образовательных учреждениях удалось заменить инженерный софт, а также ПО для станков и аналогичных устройств.

В феврале 2025-го в реестр отечественного ПО включили операционную систему «Московской электронной школы» (ОС «МЭШ», разработчик — Департамент информационных технологий Москвы), которая работает на базе Linux. Правительство Москвы тогда сообщало, что в 2025 году школы Москвы будут проводить основной государственный экзамен (ОГЭ) на этой системе. Сооснователь и заместитель гендиректора Postgres Professional Иван Панченко отмечал, что «ОС МЭШ» — не новая операционная система, а «очередной дистрибутиве Linux, который заточен под школьные задачи».

«ОС МЭШ» установлена на интерактивных панелях, моноблоках в компьютерных классах в школах столицы и на ноутбуках педагогов, создавая полноценную экосистему с поддержкой многочисленных устройств, рассказал РБК представитель ДИТ. В 2025 году, после включения в реестр отечественного софта, система впервые применялась для проведения итоговой аттестации школьников, включая основной и тренировочный ОГЭ в компьютерной и письменной формах, подготовку и печать необходимых материалов, а также перевод бланков участников в электронный вид в аудиториях пунктов проведения экзаменов. «Процесс выпускных испытаний прошел в штатном режиме, операционная система показала себя как стабильный, надежный и качественный инструмент», — дополнил представитель ДИТ.