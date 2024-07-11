Илон Маск опроверг сообщения о плане по строительству города на Марсе

NYT накануне сообщила, что Маск поручил сотрудникам SpaceX разработать план города на Марсе, а также вызвался предоставить свою сперму для заселения колонии. Маск опроверг данные, призвав сосредоточиться на построении пути на Марс

Фото: Jin Liwang / XinHua / Global Look Press

Богатейший человек мира (по версии Forbes, с состоянием $257,7 млрд) и глава SpaceX Илон Маск опроверг информацию The New York Times (NYT) о том, что он поручил сотрудникам SpaceX разработать план города на Марсе, а также вызвался предоставить свой генетический материал для заселения будущей марсианской колонии.

«Я не «вызывался жертвовать свою сперму». Никому в SpaceX не было поручено работать над марсианским городом. Когда люди просили об этом, я говорил, что нам нужно в первую очередь сосредоточиться на том, чтобы добраться до него», — написал Маск в соцсети Х.

NYT 10 июля опубликовала материал с названием «Внутри плана Илона Маска по колонизации Марса». В нем газета со ссылкой на источники в том числе сообщила о поручении миллиардера сотрудникам SpaceX детально изучить дизайн и детали марсианского города. Как уточнили собеседники NYT, одна команда в SpaceX разрабатывает планы небольших купольных жилых комплексов, другая работает над скафандрами для «враждебной среды Марса». Кроме этого, по данным источников, Маск вызвался предоставить свою сперму для заселения будущей марсианской колонии.

В 2020 году Маск обещал, что его космическая компания SpaceX сможет впервые доставить человека на Марс в 2026-м. В рамках своей программы по колонизации этой планеты бизнесмен рассказывал, что планирует отправить туда сначала десять человек, а потом численность населения достигнет 80 тыс. К 2050 году Маск планирует отправить на Марс 1 млн человек.

В мае 2024 года Маск предположил, что первый город на Марсе появится через 20 лет, а цивилизация — лет через 30. При этом бизнесмен предупреждал, что риск летального исхода высок по крайней мере в течение первых нескольких поездок. «По сути, это будет выглядеть так: готовы ли вы умереть? Если это нормально, то вы кандидат на участие», — объяснял он условие полета на Марс.