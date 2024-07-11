 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Технологии и медиа ,  
0 

Илон Маск опроверг сообщения о плане по строительству города на Марсе

NYT накануне сообщила, что Маск поручил сотрудникам SpaceX разработать план города на Марсе, а также вызвался предоставить свою сперму для заселения колонии. Маск опроверг данные, призвав сосредоточиться на построении пути на Марс
Фото: Jin Liwang / XinHua / Global Look Press
Фото: Jin Liwang / XinHua / Global Look Press

Богатейший человек мира (по версии Forbes, с состоянием $257,7 млрд) и глава SpaceX Илон Маск опроверг информацию The New York Times (NYT) о том, что он поручил сотрудникам SpaceX разработать план города на Марсе, а также вызвался предоставить свой генетический материал для заселения будущей марсианской колонии.

«Я не «вызывался жертвовать свою сперму». Никому в SpaceX не было поручено работать над марсианским городом. Когда люди просили об этом, я говорил, что нам нужно в первую очередь сосредоточиться на том, чтобы добраться до него», — написал Маск в соцсети Х.

Илон Маск придумал название для первого города на Марсе
Технологии и медиа
Илон Маск

NYT 10 июля опубликовала материал с названием «Внутри плана Илона Маска по колонизации Марса». В нем газета со ссылкой на источники в том числе сообщила о поручении миллиардера сотрудникам SpaceX детально изучить дизайн и детали марсианского города. Как уточнили собеседники NYT, одна команда в SpaceX разрабатывает планы небольших купольных жилых комплексов, другая работает над скафандрами для «враждебной среды Марса». Кроме этого, по данным источников, Маск вызвался предоставить свою сперму для заселения будущей марсианской колонии.

В 2020 году Маск обещал, что его космическая компания SpaceX сможет впервые доставить человека на Марс в 2026-м. В рамках своей программы по колонизации этой планеты бизнесмен рассказывал, что планирует отправить туда сначала десять человек, а потом численность населения достигнет 80 тыс. К 2050 году Маск планирует отправить на Марс 1 млн человек.

В мае 2024 года Маск предположил, что первый город на Марсе появится через 20 лет, а цивилизация — лет через 30. При этом бизнесмен предупреждал, что риск летального исхода высок по крайней мере в течение первых нескольких поездок. «По сути, это будет выглядеть так: готовы ли вы умереть? Если это нормально, то вы кандидат на участие», — объяснял он условие полета на Марс.

Авторы
Теги
Персоны
Илья Пламенев Илья Пламенев
Илон Маск Марс города колонизация Строительство SpaceX
Маск Илон фото

Маск Илон

Бизнесмен, основатель Tesla и SpaceX
28 июня 1971 года
Материалы по теме
Илон Маск придумал название для первого города на Марсе
Технологии и медиа
Ученые назвали радиацию проблемой для отправки людей на Марс
Технологии и медиа
В Китае сообщили об испытаниях ядерного двигателя для полетов на Марс
Технологии и медиа
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 12 июля
EUR ЦБ: 95,68 (+0,36) Инвестиции, 17:37 Курс доллара на 12 июля
USD ЦБ: 87,99 (+0,13) Инвестиции, 17:37
В Польше прошли уличные марши в память о Волынской резне. Видео Политика, 20:20
Экс-замглавы Фонда содействия ЖКХ отправили под домашний арест Общество, 20:10
Илон Маск опроверг сообщения о плане по строительству города на Марсе Технологии и медиа, 20:07
Страны «Большой восьмерки»: когда существовала, кто входил База знаний, 20:01
Умерла Шелли Дюваль, сыгравшая в фильме Кубрика «Сияние» Общество, 19:52
На Украине назвали число воюющих на передовой женщин Политика, 19:52
Marca узнала о проблемах магазина «Реала» из-за спроса на футболки Мбаппе Спорт, 19:45
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Шесть человек в Белгородской области получили ранения из-за атак дронов Политика, 19:44
57% компаний eCom сообщили о наличии двух и более каналов онлайн-продаж Отрасли, 19:28
Сейм Литвы одобрил денонсацию конвенции о кассетных боеприпасах Политика, 19:27
СNN узнал о сорванном «российском плане» по убийству главы Rheinmetall Политика, 19:14
В Думе попросили Грефа прекратить выпуск карт с «радужным единорогом» Финансы, 18:48
Посол назвал размещения ракет США в Германии очевидной угрозой России Политика, 18:46
Паолини стала первой итальянкой в финале Уимблдона за 56 лет Спорт, 18:45