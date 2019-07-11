Запуск ракеты Vega с разведывательным спутником ОАЭ завершился аварией

Аномалия произошла примерно через две минуты после запуска ракеты с космодрома Куру во Французской Гвиане. Ранее запуск Vega со спутником неоднократно переносили

Космодром Куру (Фото: Eric Feferberg / Pool / Reuters)

Запуск ракеты-носителя Vega со спутником ОАЭ Falcon Eye 1 завершился неудачей, сообщила исполнительный президент по миссиям, операциям и закупкам французской компании Arianespace Люс Фабрегетт. Трансляция велась в YouTube компании.

Запуск был произведен с космодрома Куру во Французской Гвиане. Сначала компания сообщила об отклонении ракеты от запланированной траектории полета, а позднее объявила, что примерно через две минуты после старта «произошла серьезная аномалия», которая привела к потере миссии.

Изначально запуск был запланирован на 5 июля, его перенесли на 7 июля из-за погодных условий. Позднее запуск вновь отложили.

По контракту с ОАЭ в 2019 году должны быть запущены два спутника — Falcon Eye 1 и Falcon Eye 2. Их разработкой занимались компании Airbus Defence and Space и Thales Alenia Space. Falcon Eye 1 должен был одновременно обслуживать нужды Вооруженных сил ОАЭ, а также предоставлять изображения в коммерческих целях.