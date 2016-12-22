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В Apple вскрыли попытку вывоза технологий беспилотных автомобилей в Китай
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В Apple вскрыли попытку вывоза технологий беспилотных автомобилей в Китай
Технологии и медиа, 11 июл, 16:02
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В Apple вскрыли попытку вывоза технологий беспилотных автомобилей в Китай
Сяолана Чжана, работавшего по проекту Apple, связанному с беспилотными автомобилями, задержали в аэропорту Сан-Хосе. Он собирался лететь в Китай, где хотел работать в аналогичном стартапе
Фото: David Zalubowski / AP

Власти США предъявили обвинение бывшему сотруднику корпорации Apple в краже данных, составляющих коммерческую тайну, по проекту, связанному с беспилотными автомобилями. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на иск, поданный в Федеральный окружной суд Северного округа Калифорнии.

Сообщается, что Сяолан Чжан был задержан 7 июля в аэропорту Сан-Хосе после того, как прошел контрольно-пропускной пункт. Он собирался лететь в Китай, где намеревался продолжать трудиться в стартапе, связанном с разработкой беспилотных автомобилей. Незадолго до вылета подозреваемый закачал на свой ноутбук данные из базы Apple, касающиеся проекта беспилотных автомобилей.

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Уточняется, что в Apple Сяолан Чжан был задействован в проекте разработки программного и аппаратного обеспечения для беспилотных автомобилей. В частности, он занимался разработкой и тестированием микросхем для анализа данных датчиков. В апреле он ушел в отпуск по уходу за ребенком и отправился с семьей в Китай. По возвращении он сообщил своему начальнику, что намерен уволиться и вернуться в КНР, чтобы работать в Xiaopeng Motors — стартапе в сфере разработки электромобилей со штаб-квартирой в Силиконовой долине. После ухода из Apple Сяопан Чжан работал на принадлежащую Xiaopeng Motors дочернюю компанию XMotors в США.

В иске также сказано, что служба безопасности Apple установила, что он занимался масштабными поисками в секретной базе корпорации, а также появлялся в офисе Apple в то время, когда должен был находиться в отпуске по уходу за ребенком. Сообщается также, что специалист забрал микросхемы и сервер из лаборатории Apple.

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Сам Сяопан Чжан объяснял сотрудникам Apple, что взял оборудование из лаборатории, потому что собирался перейти на новую должность в Apple и решил, что это будет полезно для него. В иске уточняется, что файл, который он скачал на свой ноутбук и который послужил «основанием для моментального обвинения», — это 25-страничный документ, в котором содержится чертеж микросхемы для беспилотного автомобиля.

«Мы работаем с властями по этому вопросу и сделаем все возможное, чтобы убедиться, что этот человек и любые другие вовлеченные лица понесут ответственность за свои действия», — говорится в заявлении Apple, которое приводит Reuters. XMotors заявила, что «очень обеспокоена» и что «нет никаких признаков того, что [Чжан] когда-либо сообщал XMotors какую-либо конфиденциальную информацию от Apple».

Автор: Мария Бондаренко.
Теги: Apple , беспилотные автомобили , кража
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