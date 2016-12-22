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Китайская Baidu впервые испытала беспилотные автомобили на трассе
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Китайская Baidu впервые испытала беспилотные автомобили на трассе
Технологии и медиа, 13:41
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Китайская Baidu впервые испытала беспилотные автомобили на трассе

Китайская Baidu впервые протестировала беспилотные автомобили собственного производства на скоростной трассе на востоке страны. Об этом сообщает Xinhua со ссылкой на сообщение корпорации.

В Baidu рассказали, что тестирование «умных» автомобилей прошло на 33-километровом участке скоростной трассы в городе Тяньцзинь, которая будет введена в эксплуатацию позднее в текущем году.

Китайский поисковик Baidu занялся разработкой беспилотного автобуса
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Старший инженер подразделения по тестированию беспилотных автомобилей Ван Сяолун заявил, что испытание робомобилей даст разработчикам возможность собрать необходимые данные о показателях автомобиля, в частности, контроль окружающей обстановки.

В декабре 2015 года руководство Baidu сообщило о планах провести через три года полевые испытания беспилотного автобуса. Для этого в компании создали отдельное подразделение, которое начало разрабатывать самоуправляемые транспортные средства.

Теги: Baidu , беспилотный автомобиль , тестирование
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