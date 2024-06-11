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Технологии и медиа ,  
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Эксклюзив

Эксперты нашли в соцсетях «серые» схемы аренды самокатов

В соцсетях обнаружили ресурсы с предложениями об аренде самокатов в обход правил кикшеринг-сервисов, заявили в F.A.C.C.T. Это может грозить как утечкой данных или заражением вирусом, так и блокировкой в сервисе и потерей денег
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Специалисты компании — разработчике технологий для борьбы с киберпреступлениями F.A.C.C.T. (бывший российский бизнес Group-IB) обнаружили не менее 25 ресурсов — групп в соцсетях, каналов и ботов в мессенджерах — с предложениями пользоваться арендой электросамокатов в обход правил сервисов кикшеринга, сообщили РБК в организации.

Пользователям предлагают купить аккаунт с баллами программы лояльности, промокоды на скидку или помощь в регистрации новой учетной записи. Также среди предложений — доступ к приложению, как утверждается, для сотрудников кикшеринг-сервисов для безлимитных поездок и инструкции для массовой регистрации аккаунтов. Цена варьируется от 20 до 2 тыс. руб.

Покупателями могут быть как несовершеннолетние или заблокированные за нарушения правил пользователи, так и просто желающие сэкономить на поездках. Однако, предупреждают в F.A.C.C.T., воспользовавшиеся такими предложениями, рискуют не только получить штраф и попасть в черные списки сервисов, но и стать жертвами мошенников, поскольку это может привести к утечке данных, заражению вирусами или потере денег.

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Фото:АГН «Москва»

В компании отметили, что продажа аккаунтов с бонусами и другие предложения могут быть реальны, однако, подчеркивают специалисты, сделки ведутся через мессенджер, что не дает гарантий того, что покупателя не обманут.

«Это могут быть и украденные аккаунты, использование которых может привести в плоть до уголовной ответственности. В случае установки якобы приложения сотрудников кикшеринга, есть риск заразить ваше устройство ВПО, которое позволит киберпреступникам, например, получить удаленный доступ к вашему устройству и украсть конфиденциальные данные», — заявили в F.A.С.С.T

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Авторы
Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова, Евгения Чернышова Евгения Чернышова
электросамокат мошенник Аренда

Новейшие практики цифрового обслуживания

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.

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