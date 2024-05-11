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Технологии и медиа ,  
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Уровень сильнейшей с 2003 года магнитной бури снизился

Астрономы РАН: уровень магнитной бури на Земле снизился с максимального
Этой ночью уровень магнитной бури на Земле был максимальным — G5, сейчас ее интенсивность снизилась, но все еще остается высокой, сообщили ученые. Из-за бури во многих частях планеты наблюдалось нетипичное для них северное сияние
Фото: xras.ru
Фото: xras.ru

Степень возмущенности магнитного поля Земли снизилась с максимального уровня G5, но продолжает оставаться высокой, сообщается на сайте лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) РАН.

«Буря в магнитосфере Земли продолжается. Напряженность за три часа немного снизилась — примерно на 15%. Текущий уровень — G4.3 (все еще экстремально сильный). На текущий момент шторм держится на уровне G4+ уже 15 часов», — говорится в сообщении от 10:05 мск.

В лаборатории также показали, как выглядит мощная вспышка X5.8 на Солнце.

Уровень сильнейшей с 2003 года магнитной бури снизился
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На сайте Института прикладной геофизики им. академика Е.К. Федорова (ИПГ) говорится, что степень возмущенности магнитного поля Земли упала до уровня G3 (сильный).

На Земле началась сильнейшая магнитная буря с 2003 года
Общество
Фото:xras.ru

И российские, и западные ученые отмечали, что эта магнитная буря — сильнейшая за последние два десятка лет. Национальное управление океанических и атмосферных исследований США (NOAA) сообщало, что геомагнитная буря впервые с 2003 года достигла максимального уровня G5.

В лаборатории РАН предупредили, что буря может повлиять на космические аппараты, наземные коммуникации (нарушения связи, работы энергетических систем). Кроме того, во время бурь становится видно полярное сияние на широтах вплоть до экватора.

Прошедшей ночью его наблюдали во многих частях планеты. Синоптик Михаил Леус рассказал, что в России его видели даже в южных регионах — Волгоградской области, Ставропольском крае и Крыму.

Глава компании SpaceX Илон Маск пожаловался в X, что из-за бури интернет-спутники Starlink находятся под большим давлением, «но пока выдерживают». На сайте Starlink вывешено предупреждение, что сейчас «наблюдается ухудшение качества обслуживания». В 2022 году компания потеряла около 40 спутников из-за бури.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Starlink Илон Маск магнитная буря
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