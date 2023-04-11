Участники отрасли раскритиковали проект ФСБ о передаче данных пассажиров

Идея ФСБ — получать от агрегаторов такси данные о геолокации и средствах платежа — обернется «многомиллиардными затратами», считают в АНО «Цифровая экономика». При этом существенных преимуществ для государства она не даст

Фото: Андрей Любимов / РБК

Передача ФСБ в круглосуточном режиме от агрегаторов такси информации о средствах платежа и геолокации несет риски для бизнеса в отсутствие существенных преимуществ для государства, а также налагает на всю IT-отрасль существенные финансовые издержки. Такой вывод содержится в заключении АНО «Цифровая экономика» на соответствующий проект службы, который она представила в марте 2023 года (председателем набсовета АНО является вице-премьер Дмитрий Чернышенко, также в состав совета входят министр экономического развития Максим Решетников, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев и представители крупнейшего российского бизнеса). Текст заключения, подписанного главой АНО Сергеем Плуготаренко, есть у РБК, его подлинность подтвердили два собеседника на IT-рынке, знакомые с обсуждением.

Представитель АНО «Цифровая экономика» отказался от комментариев. РБК направил запрос в ФСБ и Минцифры.

О чем идет речь В конце 2022 года был принят закон о такси («Об организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси в России...», ), регулирующий работу сферы этого типа перевозок. Согласно ему служба заказа такси обязана предоставлять федеральному органу исполнительной власти в области безопасности доступ к информационным системам и базам данных, но не автоматически, а по запросу. В марте 2023-го ФСБ разработала проект постановления правительства, в котором предложила обязать службы заказа легкового такси предоставлять во внесудебном порядке «круглосуточный удаленный доступ к информационным системам и базам данных, используемым для получения, хранения, обработки и передачи заказов легкового такси». Как следует из заключения АНО «Цифровая экономика», сейчас агрегаторы уже предоставляют ФСБ время создания заказа, подачи машины и завершения заказа, начальную и конечную точку маршрута, телефон пользователя и водителя, стоимость поездки и способ оплаты, описание машины и ее номер, ФИО водителя, сведения о парке. Однако в тексте постановления предлагается расширить список данных и включить передачу информации о «средствах платежа» и «электронном мониторинге геолокации».

Какие есть замечания

В АНО «Цифровая экономика» опасаются, что формулировка одного из пунктов постановления, предложенная ФСБ, предполагает, что не только службы такси будут обязаны передавать информацию о платежах и геолокацию, а все организаторы распространения информации (ОРИ). Последние сейчас обязаны предоставлять ФСБ и другим уполномоченным госорганам данные о действиях пользователей, включая содержимое переписки. К ним относятся более 300 организаций, в том числе «Яндекс» и его сервисы, а также «Пикабу», LiveJournal, Habr, Тинькофф Банк, «Авито», VK и др. Помимо этого у АНО возникли и другие «концептуальные замечания».

В проекте не раскрыто понятие и объем «электронного мониторинга геолокации» и не указано, чью конкретно геолокацию (пассажира или водителя) нужно передавать ФСБ.

У служб заказа такси нет технической возможности передавать данные о геолокации в режиме реального времени.

Мониторинг геолокации дублирует данные, которые уже запрашивают органы безопасности у сотовых операторов в рамках оперативно-разыскных мероприятий.

В проекте не раскрыто понятие и объем «средства платежа», а текущая формулировка допускает возможность запрашивать у служб заказа легкового такси неограниченную финансовую информацию о пользователях. Но службы такси не владеют такой информацией.

Для хранения информации службы такси будут вынуждены создавать новые базы данных, что потребует от них дополнительных затрат. По оценке АНО «Цифровая экономика», в случае принятия проекта в текущем виде службы такси будут вынуждены дополнительно понести «многомиллиардные затраты» и тратить около 10% от реализации на ежегодное обслуживание новых требований.

Аналогичные замечания также изложены в письме от заместителя председателя общественной организации «Деловая Россия» Антона Данилова-Данильяна, которое он направил замминистра экономического развития Алексею Херсонцеву (у РБК есть копия документа; в министерстве сообщили, что «письмо находится на рассмотрении»). Представитель «Деловой России» отказался от комментариев.

Что думают участники отрасли

Представитель такси «Максим» подчеркнул, что «предлагаемое постановление нужно не отрасли, а только ФСБ». Он предположил, что база данных сервиса может представлять интерес для ФСБ «только в совокупности с данными из других источников, которые есть у этой службы». В компании затруднились оценить стоимость расходов, в случае если проект постановления примут в текущем виде, сославшись на то, что «пока не понимают, как это будет устроено технически». При этом в «Максиме» считают, что для пользователей ничего не изменится, так как действующее законодательство и так позволяет правоохранительным органам запрашивать информацию о поездках, а организации обязаны ее предоставить.

По мнению People & People (владеет сервисом такси «Ситимобил», а также «Грузовичкоф» и «Таксовичкоф»), инициатива ФСБ смотрится «избыточной», так как сервисы такси уже передают данные по запросу, а мониторинг в режиме реального времени потребует «значительных человеческих и денежных ресурсов». В компании также указали, что у агрегаторов нет налаженного канала регулярной передачи большого объема данных, поэтому нужно будет предусмотреть механизмы защиты информации, чтобы избежать риски их утечки. В People & People не смогли назвать точную сумму затрат для реализации этого проекта, но отметили, что если проект примут, то издержки перевозчиков и агрегаторов могут возрасти, а значит, увеличится средняя стоимость поездки для клиентов.

О существенных затратах без конкретных цифр также заявил представитель Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). С его точки зрения норма о расширении требований к организаторам распространения информации (ОРИ) будет касаться не только агрегаторов такси, но и других IT-компаний. В РСПП настаивают, что существующий механизм передачи данных для ОРИ уже «отлажен», а те, кто находится в реестре, «добросовестно выполняют все требования».

РБК направил запрос в «Яндекс.Такси».