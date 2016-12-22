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«Роскосмос» предписал снизить цену ракеты «Союз-5» после жалоб S7 Space
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«Роскосмос» предписал снизить цену ракеты «Союз-5» после жалоб S7 Space
Технологии и медиа, 12:01
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«Роскосмос» предписал снизить цену ракеты «Союз-5» после жалоб S7 Space
Цена на новую российскую ракету «Союз-5» должна быть снижена, решил «Роскосмос» и выдал такое предписание разработчикам. Ранее на цену «Союза» жаловался владелец космодрома «Морской старт», откуда планируют запускать новые «Союзы»
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

«Роскосмос» предписал снизить стоимость новой ракеты «Союз-5», разрабатываемой РКК «Энергия». Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Равиля Ахметова, гендиректора РКЦ «Прогресс», которое займется изготовлением нового носителя.

«Госкорпорация «Роскосмос» выдала соответствующие распоряжения о необходимости снижения стоимости ракеты-носителя «Союз-5». Все работы будут организованы совместно с РКК «Энергия», — сказал Ахметов.

Он также рассказал, что для того, чтобы соблюсти директивные сроки разработки новой ракеты, РКЦ «Прогресс» проводит «комплекс работ, связанных с опережающей подготовкой производства»: реорганизует рабочие места для сборки ракет и испытания носителей, ведет подготовку необходимых комплектующих и материалов, а также готовит оборудование.

​​Ранее генеральный директор компании S7 Space («дочка» компании S7, владеющей плавучим космодромом «Морской старт») Сергей Сопов говорил, что новая российская ракета «Союз-5» не подходит для пусков с плавучего космодрома «Морской старт».

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По его словам, на это влияют как характеристики, так и слишком высокая цена ракет. «Мы как коммерсанты считаем, что вопрос цены, вопрос себестоимости, первичен. Цена — это такая же характеристика, как вес и удельная тяга», — говорил по этому поводу Сопов.

Он также отмечал, что «Союз-5» «в таком виде, в каком его представляют», компании не нужен. «По сути, это потолстевшая и потяжелевшая ракета «Зенит». Зачем делать новый «Зенит», чтобы через 15 лет он устарел?» — говорил тогда же Сопов.

Плавучий космодром «Морской старт» состоит из плавучей платформы для запусков Odyssey и командного судна. Проект появился в 1995 году, в создании плавучего космодрома участвовали Boeing, РКК «Энергия», норвежская Kvaerner (ныне Aker Solutions), а также украинские компании — КБ «Южное» и ПО «Южмаш». В 2009 году «Морской старт» объявил о своем банкротстве, запуски были приостановлены в 2014 году. В ходе реструктуризации большую часть проекта получила РКК «Энергия», а в 2016 году S7 выкупила «Морской старт» за $160 млн. Как ранее говорил Сопов, расконсервация плавучей платформы планируется на май-июнь 2018 года. Глава «Роскосмоса» Игорь Комаров в июле 2017 года говорил, что «Морской старт» будет модернизирован для запусков ракеты «Союз-5», первый пуск которой планируется на 2022 год.

Однако до того момента, как первая ракета «Союз-5» будет произведена, S7 Space планировала произвести с «Морского старта» 12 запусков, для чего заключила контракт на покупку у «Южмаша» 12 ракет «Зенит».

«Коммерчески успешная версия»

Как сообщил агентству «РИА Новости» генеральный директор РКК «Энергия» Владимир Солнцев, предприятие совместно с компанией S7 разрабатывает «коммерчески привлекательную версию» ракеты «Союз-5», предназначенной для запусков с платформы «Морской старт».

«С конструктивной точки зрения это изделие и ракета-носитель для пилотируемых программ Российской Федерации (запускаемых с наземных космодромов. — РБК) будут максимально унифицированы. Но. при том что обе версии создаются параллельно, коммерческая ракета по темпам снижения своей стоимости будет опережать базовый вариант «Союза-5» и, соответственно, «подтягивать» его к этому тренду по снижению себестоимости», — рассказал Солнцев, отметив, что специалисты уже приступили к формированию техзадания.

По его словам, еще одним шагом к снижению себестоимости пуска может стать многоразовое использование первой ступени. Однако пока решение этой задачи «носит факультативный характер», так как возвращаемая первая ступень будет означать снижение веса полезной нагрузки ракеты, указал гендиректор РКК «Энергия».

«Союз-5» — ракета среднего класса, разрабатываемая в России на замену украинским «Зенитам». Носитель будет способен выводить на низкую околоземную орбиту до 17 т полезного груза. Ракету планируется использовать и для перспективных пилотируемых программ.

S7 Group — российский холдинг, который включает в себя десять компаний: S7 Airlines, S7 Tour, «Глобус», S7 Ticket, «С7 космические транспортные системы» и др. Кроме запусков космических ракет и выведения космических объектов на орбиту холдинг осуществляет авиаперевозки и занимается техническим обслуживанием воздушных судов.

Автор: Наталья Демченко.
Теги: «Роскосмос» , «Союз-5»
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