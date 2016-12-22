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Маск опубликовал новое видео запуска сверхтяжелой ракеты Falcon Heavy
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Маск опубликовал новое видео запуска сверхтяжелой ракеты Falcon Heavy
Технологии и медиа, 11 мар, 12:33
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Маск опубликовал новое видео запуска сверхтяжелой ракеты Falcon Heavy
Илон Маск опубликовал новое видео запуска сверхтяжелой ракеты-носителя Falcon Heavy, который состоялся в начале февраля. Falcon Heavy — мощнейшая из используемых сегодня носителей, ее грузоподъемность составляет 63,8 т
Фото: Скриншот запуска сверхтяжелой ракеты-носителя Falcon Heavy

Основатель SpaceX Илон Маск опубликовал на своей странице в Twitter новое видео запуска Falcon Heavy с электромобилем Tesla.

Видео: @elonmusk / Twitter

«Почему Falcon Heavy и Starman? (манекен, который находится за рулем Tesla Roadster. — РБК). Жизнь не может быть просто решением одной проблемы за другой. В ней должны быть вещи, которые вдохновляют вас, благодаря которым вы с радостью просыпаетесь утром и становитесь частью человечества», — написал Маск. «Вот почему мы это сделали. Мы сделали это для вас», — подчеркнул он.

В видеоролике есть кадры сборки Falcon Heavy, подготовки к запуску, реакции зрителей, летящего автомобиля Teslа, в котором находится манекен в скафандре, и кадры крушения центрального ускорителя ракеты.

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SpaceX 6 февраля впервые запустила в космос сверхтяжелую ракету-носитель Falcon Heavy. Запуск состоялся на космодроме на мысе Канаверал в штате Флорида. На борту ракеты находился электромобиль Tesla с манекеном. Два ускорителя отсоединились от ракеты, после чего успешно сели обратно на Землю. Третий, центральный, ускоритель потерпел крушение.

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Ракета должна была вывести Tesla на гелиоцентрическую орбиту вокруг Солнца, но автомобиль вышел за пределы этой орбиты и полетел к поясу астероидов, говорил Маск. С успешным запуском Falcon Heavy Маска поздравил президент США Дональд Трамп. Он подчеркнул, что это событие «демонстрирует американскую изобретательность в лучшем виде».

Falcon Heavy — самая мощная ракета со времен Saturn V, которая использовалась в американской космической программе «Аполлон». Saturn V запустили в последний раз в 1973 году. В настоящее время Falcon Heavy — самая мощная ракета из используемых.

Автор: Анна Рудяк.
Теги: Илон Маск , видео , Falcon Heavy
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