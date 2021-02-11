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В Китае запретили вещание Би-би-си из-за «неправдивости и нечестности»

В январе BBC World News показал фильм, в котором говорилось «о бездне между тем, что знали китайские ученые и чиновники, и что они говорили миру» о пандемии COVID-19. Власти Китая потребовали от Би-би-си извинений
Фото: Paul Hackett / Reuters
Фото: Paul Hackett / Reuters

Государственное управление радио и телевидения Китая провело расследование в отношении телеканала BBC World News (входит в британский холдинг Би-би-си), по итогам которого запретило его вещание на территории страны. Об этом сообщает Xinhua.

По мнению регулятора, телеканал нарушил правила вещания зарубежных спутниковых каналов. Новости, которые демонстрировались на канале, не были «правдивыми и честными», как того требуют соответствующие нормативные акты, а также наносили ущерб национальным интересам КНР и подрывали национальное единство Китая, утверждает управление.

«Государственное управление радио и телевидения не разрешает BBC World News продолжать вещание в Китае. Заявки на вещание в этому году приниматься не будут», — говорится в сообщении.

Власти Великобритании лишили китайский телеканал CGTN лицензии на вещание
Технологии и медиа
Фото:Leon Neal / Getty Images

Неделю назад министерство иностранных дел Китая потребовало от корпорации Би-би-си публичных извинений за «неправдоподобные новости и политизацию» пандемии коронавируса COVID-19. «Китайская сторона настаивает на том, чтобы представительство Би-би-си в Пекине обратило должное внимание на позицию КНР и приняло все необходимые меры для того, чтобы устранить негативное влияние, которое произвели на общественность его ложные новости, а также принесло Китаю публичные извинения», — говорилось в заявлении ведомства.

В нем отмечалось, что в последнее время Би-би-си в своих репортажах связывало пандемию с политикой. В МИДе подчеркивали, что китайские власти уже сделали по этому поводу представление британской компании и заявили о готовности принять дополнительные меры.

Би-би-си отвергла обвинения со стороны китайских властей. «Мы придерживаемся нашего точного и честного освещения событий в Китае и полностью отвергаем необоснованные обвинения в распространении неправдоподобных новостей и наличии идеологической ангажированности», — говорилось в сообщении корпорации. В нем отмечалось, что во время съемок репортажей корреспонденты Би-би-си работают «бесстрашно и беспристрастно».

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В конце января Би-би-си опубликовала документальный фильм, получивший название «54 дня», который был посвящен проблеме возникновения коронавируса COVID-19. В предисловии утверждалось, что «существовала бездна между тем, что знали китайские ученые и чиновники, и что они говорили миру». В нем также говорилось, что власти Китая на протяжении недели сообщали о том, что вспышка коронавируса находится под контролем, хотя на тот момент вирус продолжал распространяться.

За день до обвинений со стороны Пекина в адрес Би-би-си власти Великобритании лишили китайский телеканал CGTN лицензии на вещание. Офис по коммуникациям Британии (Ofcom) выяснил, что контент телеканала контролирует Коммунистическая партия Китая, а не компания, получившая лицензию. «Мы не можем одобрить заявку на передачу лицензии China Global Television Network Corporation, так как она контролируется Коммунистической партией Китая, что противоречит законодательству Великобритании о вещании», — зговорилось в сообщении регулятора.

В пресс-службе добавили, что CGTN неоднократно давалась возможность для приведения работы телеканала в соответствие с законами Великобритании, однако этого так и не произошло.

Автор
Михаил Юшков
Китай телерадиовещание BBC
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