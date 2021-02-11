В Китае запретили вещание Би-би-си из-за «неправдивости и нечестности»

В январе BBC World News показал фильм, в котором говорилось «о бездне между тем, что знали китайские ученые и чиновники, и что они говорили миру» о пандемии COVID-19. Власти Китая потребовали от Би-би-си извинений

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Государственное управление радио и телевидения Китая провело расследование в отношении телеканала BBC World News (входит в британский холдинг Би-би-си), по итогам которого запретило его вещание на территории страны. Об этом сообщает Xinhua.

По мнению регулятора, телеканал нарушил правила вещания зарубежных спутниковых каналов. Новости, которые демонстрировались на канале, не были «правдивыми и честными», как того требуют соответствующие нормативные акты, а также наносили ущерб национальным интересам КНР и подрывали национальное единство Китая, утверждает управление.

«Государственное управление радио и телевидения не разрешает BBC World News продолжать вещание в Китае. Заявки на вещание в этому году приниматься не будут», — говорится в сообщении.

Неделю назад министерство иностранных дел Китая потребовало от корпорации Би-би-си публичных извинений за «неправдоподобные новости и политизацию» пандемии коронавируса COVID-19. «Китайская сторона настаивает на том, чтобы представительство Би-би-си в Пекине обратило должное внимание на позицию КНР и приняло все необходимые меры для того, чтобы устранить негативное влияние, которое произвели на общественность его ложные новости, а также принесло Китаю публичные извинения», — говорилось в заявлении ведомства.