Nickelodeon и Paramount Comedy не смогут зарабатывать в России на рекламе

Трем телеканалам американской Viacom не удалось начать зарабатывать в России на рекламе. Выданная в ноябре Роскомнадзором лицензия на эфирное вещание этим каналам в декабре исчезла из реестра

Фото: ZUMAPRESS / Global Look Press

Роскомнадзор 30 ноября 2017 года выдал ООО «МТВ Нетворкс Мьюзик Восток» — компании, связанной с американской медиагруппой Viacom, — лицензию №29043 на наземное эфирное телевещание. Как сообщал тогда РБК, на 27-й эфирной частоте в городе Славянске-на-Кубани Краснодарского края получили право вещать три канала, которые производит и распространяет по всему миру Viacom: детский Nickelodeon, развлекательный Paramount Comedy и музыкальный VH1 European.

В начале декабря факт получения лицензии №29043 подтверждала гендиректор российского офиса Viacom International Media Networks Елена Бальмонт. В пресс-службе Роскомнадзора уточняли, что эта лицензия была выдана по итогам очередного заседания Федеральной конкурсной комиссии по телерадиовещанию (комиссия вправе принимать решение о переоформлении лицензии на наземное эфирное телевещание с одного СМИ на другое).

Но в середине декабря информация о лицензии №29043 от 30 ноября 2017 года исчезла из реестра Роскомнадзора. В Viacom тогда отказывались объяснить, почему это произошло.

ООО «МТВ Нетворкс Мьюзик Восток» не имеет права вещать на 27-й частоте в Славянске-на-Кубани Краснодарского края, ответил 10 января Роскомнадзор на запрос РБК. На этой частоте в соответствии с лицензией №22235 от 7 ноября 2012 года вещают каналы «Славянск — 27 частота» и Ru.tv, сообщается в ответе на запрос РБК за подписью заместителя начальника управления разрешительной работы, контроля и надзора в сфере массовых коммуникаций Роскомнадзора Максима Виноградова. Оформлена лицензия на зарегистрированное в Армавире ООО «Юг-Медиа».

Почему из реестра исчезла лицензия №29043, Виноградов не уточнил.

Несостоявшаяся сенсация

Выданная, но затем исчезнувшая из реестра лицензия для структуры Viacom могла изменить статус трех упоминавшихся в ней телеканалов. С эфирной частотой даже в одном городе они больше не являлись бы платными и могли бы зарабатывать на рекламе. Выдача эфирной лицензии иностранному кабельному телеканалу стала в конце прошлого года мини-сенсацией, констатирует управляющий партнер Коллегии медиаюристов Федор Кравченко.

Закон «О рекламе» с 2015 года запрещает рекламу на платных телеканалах, если 75% их контента не приходится на российскую продукцию — программы, созданные внутри страны и местными продюсерами. Все каналы с полностью иностранным контентом с 2015 года лишились рекламной выручки.

Эфирная частота позволяет обойти запрет на размещение рекламы на платных каналах. Но новые эфирные частоты в России не выдаются с середины 2000-х годов. До сих пор вернули себе возможность зарабатывать на рекламе только каналы семейства Discovery (Discovery Channel, Animal Planet, Eurosport и др.) и Viasat (TV 100, «TV 1000 Русское кино», Viasat Explore и др.). Они отдали 80% своего бизнеса в России отечественному холдингу — Национальной медиа группе (с января 2016 года закон «О СМИ» запретил иностранцам владеть более 20% в учредителе любого российского СМИ). В ответ Национальная медиа группа уступила им две эфирные частоты, ранее оформленные на принадлежащий группе РЕН ТВ.

Фото: Getty Images

Партнером американской Viacom стало физическое лицо. С декабря 2015 года 80% всего российского бизнеса Viacom принадлежит топ-менеджеру «Реновы» Максиму Майорцу, 19% — структурам Viacom, еще 1% — физическим лицам. Доля Майорца, как свидетельствует ЕГРЮЛ, находится в залоге «до полного исполнения обязательств» у одной из структур Viacom.

Viacom в России Самым популярным каналом американской Viacom в России является детский Nickelodeon. В январе—октябре 2017 года его ежедневная аудитория, по данным Mediascope, равнялась почти 931 тыс. человек старше четырех лет. Иными словами, такое количество человек, проживающих в крупных городах, хотя бы одну минуту в день смотрели Nickelodeon. Аналогичный показатель Paramount Comedy — 625 тыс. человек, VH1 European — 137 тыс. человек. В России Viacom также распространяет в кабельных сетях свои каналы — MTV и его различные версии (MTV Dance, MTV Hits и пр.), а также специализирующийся на сериалах и кинофильмах Spike. Финансовые результаты Viacom в России не раскрываются.

«Осознанное решение»

«Не думаю, чтобы случай с лицензией для каналов Viacom мог стать результатом ошибки специалистов на техническом уровне, почти уверен, что речь идет об осознанном решении на уровне руководства Роскомнадзора», — отмечает Федор Кравченко. Эксперт не исключает, что чиновники не захотели создавать прецедент расширения рекламного рынка. Кроме того, Кравченко обращает внимание на то, что эфирная лицензия была выдана телеканалу с иностранными корнями, что «идет вразрез с политикой борьбы со СМИ — иностранными агентами». В ноябре 2017 года Минюст США признал компанию, распространяющую телеканал RT (ранее назывался Russia Today), иноагентом. В ответ на это Госдума приняла закон о СМИ-иноагентах.

В штаб-квартире Viacom запрос РБК перенаправили в российский офис, его представитель Арина Ходырева от комментариев отказалась.

Компания «Юг-Медиа», которая сейчас, по версии Роскомнадзора, может вещать на 27-й частоте в Славянске-на Кубани, входит в «А-Медиа Групп» из Армавира, которая, как указано на ее сайте, управляет в Краснодарском крае четырьмя телеканалами и 40 радиочастотами (местные ретрансляторы ТНТ, «Домашнего», ТВЦ, «Русского радио», «Шансона» и т.д.). Совладельцами ООО «Юг-Медиа», по данным ЕГРЮЛ, являются Ирина, Ольга и Ростислав Кутузовы.

Ирина Кутузова отказалась отвечать на вопросы про 27-ю эфирную частоту в Славянске-на-Кубани.