Власти предложили смягчить полный запрет на беспилотники
Вместо полного запрета на полеты беспилотников в российских регионах может быть введен механизм оперативного согласования заявок на полеты региональными оперативными штабами, сообщается в телеграм-канале Росавиации о беспилотных воздушных судах (БВС).
«Для решения этой проблемы Минтранс России совместно с Росавиацией и ГК ОрВД (Государственная корпорация по организации воздушного движения. — РБК) разработал проект порядка, по которому вместо полного запрета или ограничения предлагается ввести оперативное согласование заявок на полеты БВС оперативными штабами регионов», — сказано в сообщении.
Заявители должны будут обратиться в оперштаб не позднее 12:00 дня накануне полета, в экстренных случаях допускается согласование в день полета.
В сообщении говорится, что ограничения на использование дронов введены примерно в 70 регионах России — среди них как западные, так и сибирские и дальневосточные.
Запреты на полеты беспилотников в российских регионах стали вводить после установления в стране различных уровней реагирования и на фоне атак украинских дронов. В Москве и области мера начала действовать после атаки на Кремль. В ночь на 3 мая над ним были выведены из строя два БПЛА, обошлось без жертв и материального ущерба. Президент Владимир Путин в момент атаки находился в подмосковной резиденции «Ново-Огарево». Власти назвали случившееся терактом.
Гендиректор компании «Флай Дрон» оценил потери отрасли в 10 млрд руб. в этом году, сообщил «Коммерсантъ» в мае, когда запреты на полеты были примерно в 40 регионах. Глава профильной ассоциации «Аэронекст» Глеб Бабинцев отметил, что в десяти южных регионах, которые первыми ввели запреты в октябре 2022-го (тогда в этом районе ввели уровни реагирования «средний» и «повышенной готовности»), оценивали потери в 3 млрд руб. недополученной выручки.
Согласование полетов дронов часто требуется и в случае, если не действует запрет на полеты — это может зависеть от массы дрона или от того, будет ли полет проводиться над населенным пунктом.
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