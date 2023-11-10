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Технологии и медиа ,  
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Российский корабль увел МКС от космического мусора

Корабль «Прогресс МС-24» увел МКС от столкновения с космическим мусором
Фото: Роскосмос
Фото: Роскосмос

Космический корабль «Прогресс МС-24» увел Международную космическую станцию от столкновения с космическим мусором, сообщил «Роскосмос».

Двигатели корабля проработали чуть больше пяти минут. В результате маневра высота орбиты станции была увеличена на 900 м.

Материал дополняется.

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