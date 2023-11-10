Российский корабль увел МКС от космического мусора

Корабль «Прогресс МС-24» увел МКС от столкновения с космическим мусором

Фото: Роскосмос

Космический корабль «Прогресс МС-24» увел Международную космическую станцию от столкновения с космическим мусором, сообщил «Роскосмос».

Двигатели корабля проработали чуть больше пяти минут. В результате маневра высота орбиты станции была увеличена на 900 м.

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