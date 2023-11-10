Российский корабль увел МКС от космического мусора
Космический корабль «Прогресс МС-24» увел Международную космическую станцию от столкновения с космическим мусором, сообщил «Роскосмос».
Двигатели корабля проработали чуть больше пяти минут. В результате маневра высота орбиты станции была увеличена на 900 м.
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