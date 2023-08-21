Обломки «Прогресса МС-22» упали в Тихом океане

Фото: Роскосмос / Global Look Press

«Прогресс МС-22» закончил космический полет — он вошел в атмосферу Земли и сгорел, сообщили в «Роскосмосе». Обломки упали в несудоходном районе на юге Тихого океана.

Грузовой корабль запустили с Байконура 9 февраля, через двое суток он прибыл на МКС, доставив более 2,5 т грузов.

С помощью его двигателей было проведено девять коррекций орбиты станции, отметили в госкорпорации. В начале августа корабль «Прогресс МС-22» увел МКС от столкновения с космическим мусором.

Место «Прогресса МС-22» на МКС займет корабль «Прогресс МС-24», старт которого с Байконура планируется 23 августа, сообщили в «Роскосмосе».