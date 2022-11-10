Издатель Forbes сообщил о переговорах о продаже бизнеса группе инвесторов

Forbes Media LLC вновь ведет переговоры о продаже бизнеса группе инвесторов, заявил представитель компании. В прошлом году издатель объявлял о планах продажи, а затем и о планах выйти на биржу, но эти цели так и не реализовались

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Издатель журнала Forbes — Forbes Media LLC — ведет эксклюзивные переговоры с группой инвесторов о продаже, сообщил Bloomberg.

Заинтересованный покупатель — консорциум семейных компаний и иностранных инвесторов, «который стратегически связан с исполнительной командой Forbes и нашими целями по развитию компании», заявил Bloomberg представитель Forbes Билл Хэнкес.

Приведут ли эти переговоры к продаже бизнеса, пока неясно, указывает агентство.

В 2014 году семья Форбс, потомки основателя журнала, продала контрольный пакет акций (51%) инвестиционной группе Integrated Whale Media Investments.

В прошлом году компания вступила в переговоры о ее приобретении группой, возглавляемой GSV Asset Management Майкла Мо, сообщал Bloomberg. В результате сделки компания могла быть оценена более чем в $600 млн.

Эти переговоры прекратились, когда издатель попытался выйти на биржу путем слияния с Magnum Opus Acquisition Ltd. — компанией без активов (special purpose acquisition company, SPAC), специально созданной для подобных поглощений. Ожидалось, что сделка будет закрыта в конце четвертого квартала 2021 года или в начале первого квартала 2022 года, а после ее закрытия акции Forbes начнут торговаться на Нью-Йоркской фондовой бирже под тикером FRBS. Стоимость объединенной компании оценивалась приблизительно в $630 млн, в результате сделки Forbes Media рассчитывала привлечь около $600 млн.

Позже, в декабре 2021 года, Axios сообщил, что переговоры о продаже Forbes GSV Asset Management возобновились, и рассматриваются как альтернатива выходу на биржу.

В июне Forbes сообщил, что отказался от сделки по выходу на биржу, объяснив это значительным ростом выручки и прибыли компании за последний год, который «значительно превзошел» оценки, предусмотренные для сделки со SPAC.