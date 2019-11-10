«Ростелеком» ответил на сообщения о сбое в Сибири и на Дальнем Востоке

«Ростелеком» ответил на сообщения о сбое в Сибири и на Дальнем Востоке

В работе сети «Ростелекома» нет никаких сбоев, заявили РБК в компании. При этом в сообщении в официальном Twitter-аккаунте «Ростелекома» говорится о «крупном повреждении по всему Сибирскому региону»

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Компания «Ростелеком» не зафиксировала никаких сбоев в работе сети. Так представитель ответил РБК на просьбу прокомментировать сообщения о неполадках в сети компании в Сибири и на Дальнем Востоке.

О неполадках в сети «Ростелекома» в этих регионах в воскресенье, 10 ноября, говорится в сообщениях на портале DownDetector. Жители крупных городов, включая Новосибирск, Томск, Красноярск, Иркутск и Хабаровск, отмечали проблемы с доступом к интернету. О проблемах с интернетом от «Ростелекома» со ссылкой на местных жителей сообщали и иркутские СМИ («Иркутск сегодня», «Глагол»). Издания указывали, что проблема коснулась не только Иркутска, но и других городов.

При этом в официальном Twitter-аккаунте «Ростелекома» в ответ на жалобу одного из пользователей приведен такой ответ: «Зафиксировано крупное повреждение по всему Сибирскому региону. Специалисты проводят восстановительные работы. Завершение ожидаем к 00:30 по местному времени», — говорится в ответе аккаунта одному из пользователей. В «Ростелекоме» не смогли пояснить, почему в официальном Twitter содержится такая информация.