В правительстве сочли угрозой систему оценки населения по примеру Китая

Создание системы оценивания граждан и их социального рейтинга — это «явная угроза», но власти сейчас не обсуждают подобные вопросы, заверил зампред правительства. Подобную систему планируют ввести в Китае

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Власти на данный момент не планируют вводить систему оценки граждан по успешности и неуспешности, заявил на конференции Sberbank Data Science Day заместитель председателя правительства Максим Акимов, передает агентство «Москва».

«Я считаю, что это довольно явная угроза, но, относясь к обществам с классической гуманистической традицией, нам удастся этой угрозы избежать», — сказал Акимов. Он добавил, что такую угрозу «явно ощущает», но в правительстве «такие вопросы сейчас не обсуждаются», они не находятся «в повестке дня».

«Подобного рода решений, таких, как скоринг (система оценивания клиентов банками. — РБК) политического и социального поведения человека и оценка его общей успешности и неуспешности, таких проектов на сегодняшний день нет», — подчеркнул зампред правительства.

Пилотный вариант системы социального рейтинга был запущен в одной из китайских провинций в 2010 году. Она предполагает бонусы для людей с высоким социальным рейтингом, например, приоритетный доступ к туристическим визам, продвижению по службе и государственному жилью, писал Forbes. В 2020​ году китайские власти планируют распространить действие системы на все население.

Кроме того, несколько проектов подобных скоринговых систем разрабатывают китайские технологические компании. За одну из разработок отвечает аффилированная с Alibaba структура Sesame Credit. Ли Яньгун, технологический директор Sesame Credit, рассказывал Wired, что система учитывает не только кредитную историю и исполнение контрактных обязательств, но и поведение и отношения с другими людьми. Например, негативные комментарии и сообщения в соцсетях будут понижать рейтинг человека.