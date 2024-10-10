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Технологии и медиа ,  
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Эксклюзив

Доля «Яндекса» среди агрегаторов такси на столичном рынке превысила 96%

Доля «Яндекс Go» среди приложений перевозчиков такси в столице превышает 96%. В 2020 году сервис занимал чуть более 70% рынка, но с тех пор по разным причинам с него ушли все основные конкуренты
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

В 96% случаев заказа такси через мобильное приложение пользователи используют «Яндекс Go» (принадлежит «Яндексу»), следует из апрельской презентации дептранса Москвы (есть у РБК, ее подлинность подтвердили два источника на рынке). Еще 3% среди заказов приходились на сервис Drivee, 0,86% — на «Ситимобил» и 0,14% — на «Максим». Два собеседника РБК на рынке перевозок приводят оценку доли «Яндекс Go» на конец августа еще выше — до 98 и 99% соответственно.

В последний раз сам дептранс официально раскрывал распределение долей между приложениями такси в Москве в ноябре 2020 года. На тот момент проект «Яндекса» занимал 70,8% рынка, еще 20,2% было у «Ситимобила», 6% — у Gett, 0,4% — у «Везёт», 0,1% — у InDriver, 2,5% — у др.

Представитель дептранса Москвы отказался раскрыть текущее распределение долей между участниками рынка такси. Он лишь отметил, что на столичном рынке представлены около 15 тыс. перевозчиков и 28 служб заказа такси. «Перевозчики могут одновременно подключаться к разным агрегаторам и получать заказы от любого из них — так рынок остается конкурентным и системно развивается. На данный момент лидирующую позицию среди агрегаторов занимает «Яндекс Такси». При этом доля других служб заказа также постоянно растет», — сказал представитель дептранса. В качестве примеров он привел сервисы Drivee и «Ситимобил».

Представитель «Яндекс Такси» отказался от комментариев.

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Фото:Дмитрий Мельников / Shutterstock

Что происходило на рынке такси

За последние несколько лет «Яндекс» приобрел нескольких конкурентов на рынке такси. В феврале 2018 года компания создала совместное предприятие с американской Uber. Изначально «Яндекс» получил 59,3% акций СП, а Uber — 36,6%, но в следующие годы «Яндекс» несколько раз увеличивал свою долю, в 2023 году американский партнер полностью вышел из капитала компании.

В 2020 году «Яндекс» претендовал на покупку агрегатора такси «Везёт», но эту сделку заблокировала Федеральная антимонопольная служба (ФАС), опасаясь, что она ограничит конкуренцию. Тогда в ведомстве указывали, что совместная доля «Яндекс Такси» и «Везёт» на рынке России составит 70% и более 80% — в некоторых регионах. В 2021 году «Яндекс Такси» все же купил часть активов сервиса «Везёт», в том числе call-центры и бизнес по заказу грузоперевозок. Стоимость активов была ниже 400 млн руб., поэтому одобрения ФАС в этом случае не потребовалось.

«Ситимобил» с 2019 года был частью совместного предприятия Сбербанка и Mail.ru Group (позже была переименована в VK). В начале марта 2022 года инвесторы «Ситимобила» объявили об окончании работы сервиса из-за убытков, но за день до закрытия стало известно, что сервис выкупила инвесткомпания People & People, которая также владеет сервисами «Грузовичкоф» и «Таксовичкоф». В начале сентября на сайте одной из структур People & People появилось сообщение, что на фоне вступившего с сентября 2023 года закона «О такси» водители начали уходить в менее регулируемые сферы, такие как курьерская доставка, что увеличило время ожидания автомобилей и снизило количество выполненных заказов. В ответ на это компания «Транс-Миссия» (владеет сервисами «Таксовичкоф» и «Ситимобил») планирует развивать новые направления, такие как обслуживание юрлиц с комфорт-классом, запуск услуги «лучшие водители», где время ожидания будет дольше, но водители будут отобраны тщательнее, говорилось в сообщении.

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Бизнес
Фото:Андрей Любимов / РБК

Gett и InDriver развивались как международные сервисы и после начала специальной военной операции приостановили работу в России. В середине 2022 года российская команда InDriver отделилась от международной и стала развиваться самостоятельно, а в мае 2023 гола перезапустила бизнес под новым названием — Drivee. Российское юрлицо Gett было ликвидировано в 2023 году.

Какие претензии были к «Яндекс Такси»

В феврале 2024 года ФАС заявила о «серьезных замечаниях» к «Яндекс Такси», в частности, к алгоритму ценообразования сервиса. Спустя месяц глава ФАС Максим Шаскольский сообщил, что вскоре служба сможет начать проверки компании за нарушение антимонопольного законодательства и доминирующее положение на рынке. Он говорил, что доля сервиса на рынке составляет 80%, не уточняя, относится ли эта цифра только к агрегаторам или касается всего рынка такси, на котором также присутствуют диспетчерские службы.

ФАС просила «Яндекс» снизить комиссию для перевозчиков, которая сейчас составляет около 28%. После этого «Яндекс» объявил, что будет сокращать комиссию для водителей в периоды высокого спроса. Таким образом компания планирует дать им зарабатывать больше, чтобы водители чаще выходили на работу. В августе «Яндекс» запустил сервис заказа такси под брендом «Везёт», который, как сообщала компания, будет дешевле эконом-класса «Яндекс Такси», но время ожидания машины будет выше.

Представитель ФАС не стал комментировать данные дептранса по распределению долей на московском рынке.

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Фото:PitchPH / Shutterstock

Ранее ФАС указывала, что на «Яндекс Такси» будут распространяться меры из пятого антимонопольного пакета, который вступил в силу с 1 сентября 2023 года. Этот документ ввел понятие «сетевой эффект» (свойство, исходя из которого, ценность программы зависит от числа ее пользователей, например, в случае агрегаторов такси: чем больше водителей, тем быстрее пассажиры получают машины, и наоборот). Предполагается, что новое регулирование поможет ФАС выявлять сетевые эффекты и определять, может ли владелец цифровой платформы существенно влиять на рынок.

Параллельно Минэкономразвития разрабатывает законопроект «О платформенной экономике», который должен урегулировать отношения между цифровыми платформами, их партнерами и потребителями.

Цифровые монополии — новая тема в юриспруденции, отметила юрист компании «Лемчик, Крупский и Партнеры» Анна Малышева. Она указала, что, в отличие от традиционных монополий, цифровые платформы, такие как «Яндекс Такси», работают на нескольких смежных рынках (предлагают разные услуги, не только перевозки в такси). В пятом антимонопольном пакете введен запрет на злоупотребление доминирующим положением цифровыми платформами, но определить такое положение сложно, так как правила касаются только одного рынка, говорит Малышева. По ее словам, сейчас ФАС и представители цифровых компаний разрабатывают поправки, где пропишут механизм определения доминирующего положения цифровых платформ. Малышева отметила, что сервис привлек внимание ФАС из-за вопросов ценообразования и блокировки пользователей, но считает, что он эффективно работает и заботится о безопасности клиентов, не оказывая негативного влияния на рынок.

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Технологии и медиа
Фото:Алексей Белкин / news.ru / Global Look Press

Цифровые и нецифровые монополии наносят вред рынку и оставляют потребителей без права выбора, категоричен руководитель Центра правопорядка в Москве и Подмосковье Александр Хаминский. Он пояснил, что это проявляется как в уровне цен, так и в жестких условиях договоров на товары и услуги.

Хаминский подчеркнул, что цифровые монополисты, такие как «Яндекс Такси», «могут бесконечно расширять свое влияние на рынок». По его данным, сервис контролирует почти 100% рынка индивидуальных перевозок в Москве, не имея собственного автопарка. «Компания <…> устанавливает тарифы в зависимости от времени суток, праздников и погодных условий. Водители вынуждены подчиняться правилам сервиса, так как любое нарушение может привести к отключению от платформы, что в итоге сказывается на потребителях», — рассуждает юрист.

По мнению партнера коллегии адвокатов Pen&Paper Сергея Учителя, монополизация в сфере такси приводит к негативным последствиям для перевозчиков и пассажиров. В то же время он отметил, что иногда преимущества монополии, такие как единое управление и общие требования, могут перевешивать недостатки. В качестве примера он привел поставщиков электричества или железнодорожных перевозчиков, где ценообразование регулируется не рынком, а государством. «Поэтому не исключено, что в скором времени государство будет вынуждено вмешаться в регулирование ценообразования на такси. Как это, например, делается в ряде европейских стран», — указал юрист.

Кто крупнейший среди агрегаторов такси в России

Согласно июльскому опросу ВЦИОМа, в мегаполисах абсолютное большинство жителей (91% в Москве и Санкт-Петербурге, 90% в городах-миллионниках) предпочитают заказывать такси через мобильные приложения, тогда как большинство жителей сел и поселков городского типа — с помощью телефонных звонков и др. способов. Среди приложений лидером, по опросу, был «Яндекс Такси» с долей в 79%. В пятерку популярных также вошли принадлежащие «Яндексу» приложения «Убер Россия» (5%) и «Везёт» (3%), то есть в сумме у «Яндекс Такси» было 87%. Еще 8% пришлось на сервис «Максим», по 1% на Drivee и «Автолигу».

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Екатерина Шокурова
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