Доля «Яндекса» среди агрегаторов такси на столичном рынке превысила 96%

Доля «Яндекс Go» среди приложений перевозчиков такси в столице превышает 96%. В 2020 году сервис занимал чуть более 70% рынка, но с тех пор по разным причинам с него ушли все основные конкуренты

Фото: Андрей Любимов / РБК

В 96% случаев заказа такси через мобильное приложение пользователи используют «Яндекс Go» (принадлежит «Яндексу»), следует из апрельской презентации дептранса Москвы (есть у РБК, ее подлинность подтвердили два источника на рынке). Еще 3% среди заказов приходились на сервис Drivee, 0,86% — на «Ситимобил» и 0,14% — на «Максим». Два собеседника РБК на рынке перевозок приводят оценку доли «Яндекс Go» на конец августа еще выше — до 98 и 99% соответственно.

В последний раз сам дептранс официально раскрывал распределение долей между приложениями такси в Москве в ноябре 2020 года. На тот момент проект «Яндекса» занимал 70,8% рынка, еще 20,2% было у «Ситимобила», 6% — у Gett, 0,4% — у «Везёт», 0,1% — у InDriver, 2,5% — у др.

Представитель дептранса Москвы отказался раскрыть текущее распределение долей между участниками рынка такси. Он лишь отметил, что на столичном рынке представлены около 15 тыс. перевозчиков и 28 служб заказа такси. «Перевозчики могут одновременно подключаться к разным агрегаторам и получать заказы от любого из них — так рынок остается конкурентным и системно развивается. На данный момент лидирующую позицию среди агрегаторов занимает «Яндекс Такси». При этом доля других служб заказа также постоянно растет», — сказал представитель дептранса. В качестве примеров он привел сервисы Drivee и «Ситимобил».

Представитель «Яндекс Такси» отказался от комментариев.

Что происходило на рынке такси

За последние несколько лет «Яндекс» приобрел нескольких конкурентов на рынке такси. В феврале 2018 года компания создала совместное предприятие с американской Uber. Изначально «Яндекс» получил 59,3% акций СП, а Uber — 36,6%, но в следующие годы «Яндекс» несколько раз увеличивал свою долю, в 2023 году американский партнер полностью вышел из капитала компании.

В 2020 году «Яндекс» претендовал на покупку агрегатора такси «Везёт», но эту сделку заблокировала Федеральная антимонопольная служба (ФАС), опасаясь, что она ограничит конкуренцию. Тогда в ведомстве указывали, что совместная доля «Яндекс Такси» и «Везёт» на рынке России составит 70% и более 80% — в некоторых регионах. В 2021 году «Яндекс Такси» все же купил часть активов сервиса «Везёт», в том числе call-центры и бизнес по заказу грузоперевозок. Стоимость активов была ниже 400 млн руб., поэтому одобрения ФАС в этом случае не потребовалось.

«Ситимобил» с 2019 года был частью совместного предприятия Сбербанка и Mail.ru Group (позже была переименована в VK). В начале марта 2022 года инвесторы «Ситимобила» объявили об окончании работы сервиса из-за убытков, но за день до закрытия стало известно, что сервис выкупила инвесткомпания People & People, которая также владеет сервисами «Грузовичкоф» и «Таксовичкоф». В начале сентября на сайте одной из структур People & People появилось сообщение, что на фоне вступившего с сентября 2023 года закона «О такси» водители начали уходить в менее регулируемые сферы, такие как курьерская доставка, что увеличило время ожидания автомобилей и снизило количество выполненных заказов. В ответ на это компания «Транс-Миссия» (владеет сервисами «Таксовичкоф» и «Ситимобил») планирует развивать новые направления, такие как обслуживание юрлиц с комфорт-классом, запуск услуги «лучшие водители», где время ожидания будет дольше, но водители будут отобраны тщательнее, говорилось в сообщении.

Gett и InDriver развивались как международные сервисы и после начала специальной военной операции приостановили работу в России. В середине 2022 года российская команда InDriver отделилась от международной и стала развиваться самостоятельно, а в мае 2023 гола перезапустила бизнес под новым названием — Drivee. Российское юрлицо Gett было ликвидировано в 2023 году.

Какие претензии были к «Яндекс Такси»

В феврале 2024 года ФАС заявила о «серьезных замечаниях» к «Яндекс Такси», в частности, к алгоритму ценообразования сервиса. Спустя месяц глава ФАС Максим Шаскольский сообщил, что вскоре служба сможет начать проверки компании за нарушение антимонопольного законодательства и доминирующее положение на рынке. Он говорил, что доля сервиса на рынке составляет 80%, не уточняя, относится ли эта цифра только к агрегаторам или касается всего рынка такси, на котором также присутствуют диспетчерские службы.

ФАС просила «Яндекс» снизить комиссию для перевозчиков, которая сейчас составляет около 28%. После этого «Яндекс» объявил, что будет сокращать комиссию для водителей в периоды высокого спроса. Таким образом компания планирует дать им зарабатывать больше, чтобы водители чаще выходили на работу. В августе «Яндекс» запустил сервис заказа такси под брендом «Везёт», который, как сообщала компания, будет дешевле эконом-класса «Яндекс Такси», но время ожидания машины будет выше.

Представитель ФАС не стал комментировать данные дептранса по распределению долей на московском рынке.

Ранее ФАС указывала, что на «Яндекс Такси» будут распространяться меры из пятого антимонопольного пакета, который вступил в силу с 1 сентября 2023 года. Этот документ ввел понятие «сетевой эффект» (свойство, исходя из которого, ценность программы зависит от числа ее пользователей, например, в случае агрегаторов такси: чем больше водителей, тем быстрее пассажиры получают машины, и наоборот). Предполагается, что новое регулирование поможет ФАС выявлять сетевые эффекты и определять, может ли владелец цифровой платформы существенно влиять на рынок.

Параллельно Минэкономразвития разрабатывает законопроект «О платформенной экономике», который должен урегулировать отношения между цифровыми платформами, их партнерами и потребителями.

Цифровые монополии — новая тема в юриспруденции, отметила юрист компании «Лемчик, Крупский и Партнеры» Анна Малышева. Она указала, что, в отличие от традиционных монополий, цифровые платформы, такие как «Яндекс Такси», работают на нескольких смежных рынках (предлагают разные услуги, не только перевозки в такси). В пятом антимонопольном пакете введен запрет на злоупотребление доминирующим положением цифровыми платформами, но определить такое положение сложно, так как правила касаются только одного рынка, говорит Малышева. По ее словам, сейчас ФАС и представители цифровых компаний разрабатывают поправки, где пропишут механизм определения доминирующего положения цифровых платформ. Малышева отметила, что сервис привлек внимание ФАС из-за вопросов ценообразования и блокировки пользователей, но считает, что он эффективно работает и заботится о безопасности клиентов, не оказывая негативного влияния на рынок.

Цифровые и нецифровые монополии наносят вред рынку и оставляют потребителей без права выбора, категоричен руководитель Центра правопорядка в Москве и Подмосковье Александр Хаминский. Он пояснил, что это проявляется как в уровне цен, так и в жестких условиях договоров на товары и услуги.

Хаминский подчеркнул, что цифровые монополисты, такие как «Яндекс Такси», «могут бесконечно расширять свое влияние на рынок». По его данным, сервис контролирует почти 100% рынка индивидуальных перевозок в Москве, не имея собственного автопарка. «Компания <…> устанавливает тарифы в зависимости от времени суток, праздников и погодных условий. Водители вынуждены подчиняться правилам сервиса, так как любое нарушение может привести к отключению от платформы, что в итоге сказывается на потребителях», — рассуждает юрист.

По мнению партнера коллегии адвокатов Pen&Paper Сергея Учителя, монополизация в сфере такси приводит к негативным последствиям для перевозчиков и пассажиров. В то же время он отметил, что иногда преимущества монополии, такие как единое управление и общие требования, могут перевешивать недостатки. В качестве примера он привел поставщиков электричества или железнодорожных перевозчиков, где ценообразование регулируется не рынком, а государством. «Поэтому не исключено, что в скором времени государство будет вынуждено вмешаться в регулирование ценообразования на такси. Как это, например, делается в ряде европейских стран», — указал юрист.