Билеты в театры подорожали на фоне стагнации репертуара

Цены на билеты в театры в начале сезона выросли на 14%. При этом число постановок, сократившееся в 2023 году, восстановилось всего на 7%. Эксперты отмечают, что современные постановки часто ориентированы на «начинающих» зрителей

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Средняя цена билета в российские театры в начале нового сезона — сентябре-октябре 2024 года — выросла на 14% по отношению к аналогичным месяцам 2023 года и достигла 2,4 тыс. руб. Такие данные РБК представили в одном из крупнейших билетных агрегаторов МТС Live (по собственным данным, удерживает треть концертного и театрального рынка билетов).

Относительно стоимости в начале театрального сезона 2022 года рост еще более заметен — он составляет 17%. В отдельно взятых театрах Москвы средняя цена билета выросла на 9% по сравнению с 2023 годом и на 21% — по сравнению с 2022 годом. Сейчас поход в столичный театр обойдется в среднем в 3,2 тыс. руб.

Число театральных постановок, представленных в репертуаре нового сезона, год к году при этом практически не изменилось. В 2023 году на фоне множества кадровых и структурных перестановок в отрасли афиши театров заметно поредели, а предложение сократилось на 23% год к году. В сентябре-октябре 2024 года количество спектаклей выросло только на 7% к началу сезона 2023 года и на 5% — к началу сезона 2022 года. В московских театрах динамика сопоставима: плюс 8% по сравнению с 2023 годом и плюс 6% с 2022 годом.

О росте цен на билеты в театры, но меньшими темпами, говорят в билетном сервисе Kassir.ru. По их данным, в новом сезоне 2024 года средняя стоимость билетов по России составила 2,1 тыс. руб., рост год к году — 8%, к 2022 году — 30%. Аналогичный показатель по Москве — 3,8 тыс. руб., рост год к году — 11%, к 2022 году — 33%.

Если смотреть по театрам в городах-миллионниках, то в среднем год к году средний чек на спектакли вырос на 18%, утверждает гендиректор Kassir.ru Елена Глуховская. «В структуре продаж нашей компании театры занимают вторую строчку после концертов», — отмечает она.

Еще один крупный агрегатор — «Яндекс Афиша» — данные по театральным билетам и репертуару не предоставил.

Что говорит официальная статистика Данные Росстата в абсолютных значениях заметно отличаются от статистики агрегаторов: средняя цена билета в театр за январь-август 2024 года составила 972 руб., за те же месяцы 2023 года — 883 руб. Показатели нового театрального сезона в сентябре в статистике еще не отражены. При этом в целом динамика роста цен сопоставима с той, что фиксируют билетные сервисы, и составляет 10% год к году и 17% — к 2022 году. Официальная статистика Минкультуры публикуется только по итогам года. По данным министерства, в России на конец 2023 года работали 706 театров против 666 годом ранее. Число новых постановок в них в 2023 году превысило 3,3 тыс. единиц (в 2022 году их было 3,2 тыс.), возобновленных — 250 единиц (209 — в 2022 году). Всего театры за год провели 196 тыс. мероприятий (рост со 184 тыс. годом ранее), количество зрителей достигло почти 42 млн (против 36 млн годом ранее). Совокупные поступления от театральных мероприятий превысили 41 млрд руб., тогда как в 2022 году этот показатель составлял 31,4 млрд руб. РБК направил запросы в пресс-службы Минкультуры и московского департамента культуры.

В топ-5 российских театров по количеству проданных билетов на начало сезона 2024 года, по данным МТС Live, вошли Государственный академический театр им. Евгения Вахтангова, Московский дворец молодежи, Мастерская Петра Фоменко, Московский академический театр им. Вл. Маяковского и Большой драматический театр им. Г.А. Товстоногова.

Рейтинг театральных постановок по количеству проданных билетов в сентябре-октябре возглавил мюзикл «Ничего не бойся, я с тобой» в МДМ. Далее следует спектакль «Женщины Есенина» (МХАТ им. М. Горького), «Война и мир» и «Евгений Онегин» (Театр им. Евгения Вахтангова), а также «Идеальный муж» (Театр комедии).

Как оценивают ситуацию театры и эксперты

Спрос на спектакли Мариинского театра стабилен, количественного сокращения репертуара в предыдущем сезоне не произошло, а сама площадка «придерживается гибкой ценовой политики», рассказали РБК в пресс-службе этого театра. «Стоимость билетов на события в ближайшей афише следующая: концертные программы — от 450–550 руб., оперные спектакли — от 450–800 руб., балетные спектакли — от 1000–1600 руб.», — отметили в Мариинке.

Гендиректор концертного агентства TCI, генпродюсер театра «Одеон» и гастромюзикла «Москва слезам не верит» Эдуард Ратников признает рост стоимости билетов в Москве в среднем на 15%. Он также отмечает, что с началом санкций и уходом западных гастролирующих коллективов российские театральные деятели и постановщики мюзиклов заметно активизировались. Концертное и выставочное сообщества при этом заметно уступают в предложении. «Мы остаемся лояльны к нашей аудитории и пока цены не поднимаем, — добавляет Ратников. — Но в следующем сезоне, я боюсь, они пойдут вверх».

Востребованность культурных мероприятий растет опережающими темпами в условиях улучшающегося благосостояния населения, считает глава агентства InterMedia Евгений Сафронов. «К театральному процессу подключилось множество социальных групп, ранее в нем не замеченных, — добавляет он. — Это влияет на предложение, которое сейчас в большей степени ориентируется на начинающих зрителей и в котором используются более простые и доступные художественно-выразительные средства».