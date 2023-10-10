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«Роскосмос» предложил продавать спутниковые снимки Земли госкорпорациям

«Роскосмос» предложил продавать спутниковые снимки Земли госкорпорациям
Госдума может рассмотреть инициативу до конца осени, пишут «Ведомости». Принятие законопроекта потребует бюджетных ассигнований в объеме 17,1 млрд руб., но к 2035 году госкорпорация может вернуть в бюджет до 89 млрд руб.
Фото: NASA / Getty Images
Фото: NASA / Getty Images

Правкомиссия по законопроектной деятельности одобрила внесение в Госдуму законопроекта, который наделяет «Роскосмос» правом продавать данные дистанционного зондирования Земли из космоса (ДЗЗ). Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на проектную документацию и источники, подтвердившие одобрение документа.

Проект закона предусматривает внесение изменений в закон о космической деятельности. В частности, исключается норма о предоставлении данных ДЗЗ на бесплатной основе всем органам государственной власти. Исключение составят «Росатом» и силовые структуры, которые продолжат получать данные безвозмездно.

Представитель «Роскосмоса» уточнил, что «Росатом» будет получать данные ДЗЗ бесплатно для поисковых и спасательных операций, ликвидации последствий загрязнения акватории опасными веществами с судов, работ по предупреждению и ликвидации разливов нефти, мониторинга ледовых условий и выработки маршрутов плавания.

Согласно текущему законодательству, госкорпорация бесплатно предоставляет данные ДЗЗ федеральным, региональным органам власти и органам местного самоуправления, а также компаниям или физлицам, исполняющим контракты на закупку товаров и услуг для госнужд.

Помимо этого, законопроект закрепит за «Роскосмосом» полномочия единственного поставщика данных ДЗЗ. При этом госкорпорация обеспечит только 67% потребностей потребителей, остальные 33% покроет орбитальная группировка коммерческих операторов: «Ситроникс», НПК «БАРЛ», «Газпром космические системы».

Частные операторы будут вести съемку Земли как по заказу «Роскосмоса», так и в интересах других заказчиков, сообщил представитель госкорпорации.

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Предлагаемая дата вступления законопроекта в силу (в случае его принятия) — 1 января 2025 года, так как в бюджете на 2023–2025 годы не предусмотрены средства на закупку данных Д33 органами госвласти.

Принятие законопроекта потребует бюджетных ассигнований в объеме 17,1 млрд руб. в период с 2024 по 2035 год, но экономический эффект, в том числе возврат «Роскосмосом» средств от реализации ДЗЗ в бюджет, может достичь 89 млрд руб., отмечают «Ведомости».

Источник издания уточнил, что законопроект планируется рассмотреть в Госдуме до конца осени.

В конце августа президент России Владимир Путин поручил «Роскосмосу» и Агентству стратегических инициатив по продвижению новых проектов рассмотреть вопрос о создании низкоорбитальных спутников (до 200 км).

Президент также поручил заняться изготовлением опытных образцов таких аппаратов для проведения испытаний, определить целесообразность формирования программы по освоению предельно низких орбит, оценить объем и источники ее финансирования.

Глава «Роскосмоса» Юрий Борисов и гендиректор АСИ Светлана Чупшева должны предоставить доклад по этой теме до 1 декабря 2023 года.

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Виктория Громова Виктория Громова
Роскосмос Земля спутниковые снимки госкорпорации законопроект
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