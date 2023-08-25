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Путин поручил «Роскосмосу» заняться созданием низкоорбитальных спутников

Путин поручил «Роскосмосу» рассмотреть вопрос создания спутников для низких орбит
Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

Президент России Владимир Путин поручил «Роскосмосу» и «Агентству стратегических инициатив по продвижению новых проектов» рассмотреть вопрос о создании космических аппаратов, функционирующих на предельно низких орбитах (до 200 км). Это следует из списка поручений по итогам пленарного заседания форума «Сильные идеи для нового времени», который прошел 29 июня.

Президент также поручил заняться изготовлением опытных образцов таких аппаратов для проведения испытаний. После выполнения этих задач «Роскосмосу» и «АСИ» нужно определить целесообразность формирования программы по освоению предельно низких орбит, оценить объем и источники ее финансирования.

Доклад по этой теме главе «Роскосмоса» Юрию Борисову и гендиректору Светлане Чупшевой надо сделать до 1 декабря 2023 года.

Большинство искусственных спутников сегодня летают на низкой околоземной орбите в диапазоне от 160 до 2000 км. Там же находится Международная космическая станция (МКС). Объекты, находящиеся на более низких высотах, могут быть нестабильными из-за воздействия на них атмосферы.

На форуме АСИ «Сильные идеи для нового времени» Путин пообщался с, представителем предприятия «Кипр» из Сергиева Посада Вячеславом Темкиным, пишет ТАСС. Тот рассказал президенту, что занимается проблемой длительного удержания космических аппаратов в «низком» космосе на высотах до 200 км. Он попросил Путина поручить «Роскосмосу» предусмотреть в бюджете средства на завершение совместных испытаний и изготовление пяти опытных образцов пяти малогабаритных спутников. Также Темкин попросил заложить деньги на проведение летных испытаний в космосе и поручить правительству разработать программу по освоению «низкого» космоса, выделив субсидии на ее реализацию.

Глава Роскосмоса Юрий Борисов сообщил президенту в начале июля, что госкорпорация активно изучает инициативу Темкина и намерена продолжить сотрудничество с ним.

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