Стали известны цены в России на iPhone 16

9 сентября Apple представила новую линейку iPhone 16 с интегрированным искусственным интеллектом Apple Intelligence

Компания МТС объявила о начале предзаказа на iPhone 16, умные часы Apple Watch 10 и Ultra 2, а также на наушники AirPods 4 и AirPods Max, говорится в поступившем в РБК пресс-релизе. Стоимость iPhone 16 варьируется от 114 990 руб. до 159 990 руб., iPhone 16 Plus — от 134 990 руб. до 179 990 руб., iPhone 16 Pro — от 154 990 руб. до 229 990 руб., iPhone 16 Pro Max — от 194 990 руб. до 254 990 руб.

Кроме того, в МТС объявили цены на Apple Watch 10 (от 54 990 руб.) и Apple Watch Ultra 2 (109 990 руб.), а также на AirPods 4 (от 19 990 руб. до 24 990 руб.) и AirPods Max (79 990 руб.).

О начале предзаказа сообщили также в «Билайне». Там iPhone 16 будет стоить от 114 990 руб., iPhone 16 Pro — от 154 990 руб., iPhone 16 Pro Max — от 194 990 руб.

Как рассказали РБК в «Яндекс Маркете», цена на iPhone 16 после мирового старта продаж может составить более 90 тыс. руб. в зависимости от комплектации и продавца, iPhone 16 Plus — более 100 тыс. руб. Стоимость iPhone 16 Pro 256 Гб начнется от 204 990 руб., а на iPhone 16 Pro Max 256 Гб — от 214 990 руб.

Группа «М.Видео — Эльдорадо» назвала следующие цены: iPhone 16 от 113 999 руб. до 149 999 руб., iPhone 16 Plus от 129 999 руб. до 169 999 руб., iPhone 16 Pro от 153 999 руб.

до 224 999 руб., iPhone 16 Pro Max от 193 999 руб.

до 249 999 руб.

AirPods 4 будут стоить от 19 999 руб. до 24 999 руб., AirPods Max 2 — 74 999 руб. Цены на Apple Watch 10 составят от 54 999 руб. до 99 999 руб., на Ultra 2 Black — 109 999 руб., сказали в «М.Видео — Эльдорадо».

В пресс-релизе CDEK.Shopping говорится, что «стоимость iPhone 16 начинается от 91 тыс. рублей без учета таможенных пошлин, а iPhone 16 Plus — от 107 тыс. рублей без учета таможенных пошлин».

iPhone 16 Pro будет стоить от 122 тыс. руб., iPhone 16 Pro Max в минимальной комплектации — от 153 тыс. руб. (без учета таможенных пошлин). Стоимость Apple Watch 10 стартует от 45 тыс. руб. без учета пошлин.

9 сентября Apple представила новую линейку iPhone 16 с интегрированным искусственным интеллектом Apple Intelligence, наушники AirPods следующего поколения, часы Watch Series 10. Заявленная цена iPhone 16 — от $799, iPhone 16 Plus — от $899, iPhone 16 Pro — от $999 и iPhone 16 Pro Max — от $1199. Начало продаж в ряде стран запланировано на 20 сентября.