Какие гаджеты представила Apple. Фотогалерея
Основной анонс Apple — новая линейка смартфонов iPhone 16 и 16 Plus, а также флагманские 16 Pro и 16 Pro Max. Отличительная особенность устройств — интегрированный искусственный интеллект, который может справляться со сложными запросами, подготовить конспект встречи, или, например, найти старое фото в медиатеке по текстовому описанию.
Продажи стартуют 20 сентября.
Apple заверяет, что процессор iPhone 16 и 16 Plus на 30% быстрее, чем у предшественников. Диагональ экрана составит 6,1 и 6,7 дюйма. Смартфоны оснащены двумя специальными кнопками — Action button и сенсорной Camera control. Первая дает быстрый доступ к различным функциям в приложениях, вторая предназначена для съемки фото и видео — с ее помощью можно регулировать зум, экспозицию и другие настройки.
iPhone 16 и 16 Plus доступны в черном, белом, розовом, бирюзовом и ультрамариновом цветах. Стоимость начинается от $799 за базовую и от $899 за Plus-версию.
iPhone 16 Pro и 16 Pro Max получили экраны диагональю 6,3 и 6,9 дюйма соответственно. Этого удалось добиться за счет уменьшения рамок. Обе модели оснащены чипом A18 Pro. Также старшая линейка, как и прежде, получила три основные камеры, вместо двух у стандартных моделей. Смартфон может снимать видео в разрешении 4К при 120 кадрах в секунду. Также смартфон получил улучшенные «студийные» микрофоны.
16 Pro выпускается в четырех вариантах цвета: темно-черный титан, светло-белый титан, натуральный титан и новый цвет — пустынный титан. Стоимость составит от $999 за обычную версию и от $1199 за Pro Max.
Apple Watch Series 10 стали тоньше предшественника — 9,7 мм и получили более крупный экран. Apple также внедрила в часы нейросеть, которая помогает «загасить» фоновый шум во время звонков. В часы интегрирован переводчик на основе машинного обучения, а также различные функции для отслеживания показателей здоровья.
Стоимость начинается от $399.
Apple Watch Ultra 2, по заверению производителя, могут работать до 36 часов при обычном использовании и до 72 в режиме низкого энергопотребления. Устройство представлено в новом цвете — Satin Black. Одно из нововведений — наблюдение за апноэ во время сна (расстройство, при котором во время сна у человека неоднократно останавливается дыхание).
Стоимость начинается от $799.
AirPods 4 получили 24 часов работы с подзарядкой от кейса. Apple слегка изменила дизайн устройства, чтобы наушники лучше сидели в ушах. Гаджет получил две версии — с активным шумоподавлением и без. Стоимость первой составит $179, второй — $129.
AirPods Max получили разъем USB-C и пять новых цветов: оранжевый, синий, фиолетовый, «полночный» и «звездный».
Стоимость составит $549.
Компания Apple провела ежегодную презентацию своих новых гаджетов. Среди новинок — iPhone 16 и 16Pro, а также новые Apple Watch и AirPods. Подробнее о них — в фотогалерее РБК
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