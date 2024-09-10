Какие гаджеты представила Apple. Фотогалерея

Apple заверяет, что процессор iPhone 16 и 16 Plus на 30% быстрее, чем у предшественников. Диагональ экрана составит 6,1 и 6,7 дюйма. Смартфоны оснащены двумя специальными кнопками — Action button и сенсорной Camera control. Первая дает быстрый доступ к различным функциям в приложениях, вторая предназначена для съемки фото и видео — с ее помощью можно регулировать зум, экспозицию и другие настройки.

iPhone 16 и 16 Plus доступны в черном, белом, розовом, бирюзовом и ультрамариновом цветах. Стоимость начинается от $799 за базовую и от $899 за Plus-версию.