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Технологии и медиа ,  
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Какие гаджеты представила Apple. Фотогалерея

Apple представила новые iPhone, часы Apple Watch и наушники AirPods
Компания Apple провела ежегодную презентацию своих новых гаджетов. Среди новинок — iPhone 16 и 16Pro, а также новые Apple Watch и AirPods. Подробнее о них — в фотогалерее РБК
Какие гаджеты представила Apple. Фотогалерея

Компания Apple провела ежегодную презентацию своих новых гаджетов. Среди новинок — iPhone 16 и 16Pro, а также новые Apple Watch и AirPods. Подробнее о них — в фотогалерее РБК

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