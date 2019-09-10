Минкомсвязь допустила первого иностранного разработчика ПО к госзакупкам

Министерство включило в российский реестр ЕАЭС, продукты из которого госструктуры должны закупать в приоритетном порядке, первую разработку из Белоруссии. Игроки рынка надеются, что все страны ЕАЭС введут подобные преференции

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Экспертный совет по программному обеспечению при Минкомсвязи включил в «Единый реестр программ для электронных вычислительных машин и баз данных государств — членов Евразийского экономического союза» (реестр ПО ЕАЭС), который дает привилегии при закупках со стороны российских госструктур, первые продукты. На заседании 9 сентября были одобрены заявки белорусского разработчика софта для машиностроения «Интермех». Об этом РБК рассказал источник на телекоммуникационном рынке, и это подтвердил один из участников заседания.

По словам одного из собеседников РБК, заявки других разработчиков совет пока не рассматривал.

Представитель Минкомсвязи Евгений Новиков подтвердил информацию. «Первые участники реестра ЕАЭС — это знаковое событие. К подобным новым инструментам всегда относятся со скепсисом, мало кто хочет быть первооткрывателем, хотят посмотреть на положительные примеры других», — отметил он. Представитель министерства ожидает, что желающих попасть в реестр будет много, так как рынок госзакупок в России, в том числе ПО, является самым крупным на пространстве ЕАЭС».

С 2016 года госорганы при закупках программного обеспечения должны отдавать предпочтение софту, включенному в «Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных» (реестр российского ПО), следует из постановления правительства № 1236 от 16 ноября 2015 года. Зарубежный софт они могут покупать, если в реестре нет его аналогов. Таким образом власти хотели стимулировать процесс импортозамещения в этой сфере. В середине 2016 года вышла директива правительства, которая предписала госкомпаниям в первую очередь закупать софт из реестра. Тогда же российские власти заявили, что хотят расширить инициативу на весь Евразийский экономический союз (помимо России в него входят Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия). Реестр ПО ЕАЭС был запущен в апреле 2019 года. Включенные в него продукты могут участвовать в закупках для российских госорганов наравне с разработками отечественных компаний. Пока преференции для участников реестра предлагает только Россия, но в Минкомсвязи, по словам его представителя, ожидают, что партнеры по ЕАЭС введут аналогичные преференции.

«Запуск реестра законодательно уравняет наши права с российскими разработчиками, что поможет новым потенциальным заказчикам принять решение об использовании нашего софта», — отметил представитель «Интермеха». По его словам, у компании уже много российских партнеров. «Это предприятия с государственной собственностью, поэтому нам интересно продолжать работать с ними и с новыми госпредприятиями без всяких барьеров», — отметил он.