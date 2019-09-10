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Минкомсвязь допустила первого иностранного разработчика ПО к госзакупкам
Министерство включило в российский реестр ЕАЭС, продукты из которого госструктуры должны закупать в приоритетном порядке, первую разработку из Белоруссии. Игроки рынка надеются, что все страны ЕАЭС введут подобные преференции
Фото: Александр Кожохин / РИА Новости

Экспертный совет по программному обеспечению при Минкомсвязи включил в «Единый реестр программ для электронных вычислительных машин и баз данных государств — членов Евразийского экономического союза» (реестр ПО ЕАЭС), который дает привилегии при закупках со стороны российских госструктур, первые продукты. На заседании 9 сентября были одобрены заявки белорусского разработчика софта для машиностроения «Интермех». Об этом РБК рассказал источник на телекоммуникационном рынке, и это подтвердил один из участников заседания.

По словам одного из собеседников РБК, заявки других разработчиков совет пока не рассматривал.

Представитель Минкомсвязи Евгений Новиков подтвердил информацию. «Первые участники реестра ЕАЭС — это знаковое событие. К подобным новым инструментам всегда относятся со скепсисом, мало кто хочет быть первооткрывателем, хотят посмотреть на положительные примеры других», — отметил он. Представитель министерства ожидает, что желающих попасть в реестр будет много, так как рынок госзакупок в России, в том числе ПО, является самым крупным на пространстве ЕАЭС».

С 2016 года госорганы при закупках программного обеспечения должны отдавать предпочтение софту, включенному в «Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных» (реестр российского ПО), следует из постановления правительства № 1236 от 16 ноября 2015 года. Зарубежный софт они могут покупать, если в реестре нет его аналогов. Таким образом власти хотели стимулировать процесс импортозамещения в этой сфере. В середине 2016 года вышла директива правительства, которая предписала госкомпаниям в первую очередь закупать софт из реестра. Тогда же российские власти заявили, что хотят расширить инициативу на весь Евразийский экономический союз (помимо России в него входят Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия). Реестр ПО ЕАЭС был запущен в апреле 2019 года. Включенные в него продукты могут участвовать в закупках для российских госорганов наравне с разработками отечественных компаний. Пока преференции для участников реестра предлагает только Россия, но в Минкомсвязи, по словам его представителя, ожидают, что партнеры по ЕАЭС введут аналогичные преференции.

«Запуск реестра законодательно уравняет наши права с российскими разработчиками, что поможет новым потенциальным заказчикам принять решение об использовании нашего софта», — отметил представитель «Интермеха». По его словам, у компании уже много российских партнеров. «Это предприятия с государственной собственностью, поэтому нам интересно продолжать работать с ними и с новыми госпредприятиями без всяких барьеров», — отметил он.

Как это повлияет на рынок

По оценке TAdviser, общий объем ИТ-бюджетов всех российских госорганов в 2018 году составил 122,215 млрд руб. С 2015 года доля отечественного софта при госзакупках увеличилась с 20 до 65%, сообщил замглавы Минкомсвязи Алексей Соколов в апреле 2019 года. Ведомство рассчитывает, что к 2024 году российским будет 90% ПО, закупаемого госорганами, и 70% — госкомпаниями.

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Исполнительный директор Ассоциации разработчиков программных продуктов «Отечественный софт» Ренат Лашин считает, что запуск реестра евразийского ПО создает дополнительную конкуренцию для российских игроков. «Для компаний из ЕАЭС открывается рынок, который по объемам значительно превышает их внутренний», — пояснил он. Лашин уверен, что спрос на включение в реестр со стороны иностранцев будет. Российские разработчики в свою очередь ожидают ответных преференций от стран — членов ЕАЭС, соизмеримых с теми возможностями, которые открываются для иностранцев на российском рынке, заключил он.

Автор: Александра Посыпкина
Теги: импортозамещение, Минкомсвязи, отечественный софт, разработчик приложений
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