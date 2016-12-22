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В Британии показали испытания прототипа летающего электротакси
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В Британии показали испытания прототипа летающего электротакси
Технологии и медиа, 19:43
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В Британии показали испытания прототипа летающего электротакси
Квадрокоптер-автомобиль сможет развивать скорость до 300 км/ч. Разработчик уверен, что такое воздушное такси можно будет использовать для перелетов между городами
Фото: verticalaerospace / Instagram

В Британии впервые показали испытания прототипа электрического такси с вертикальным взлетом и посадкой. Это первая подобная разработка в стране, утверждает The Times, над проектом работает компания Vertical Aerospace. Машины подобного типа получили название eVTOL (electric vertical take-off and landing — электрический вертикальный взлет и посадка. — РБК).

Как сообщает издание, разработчик рассчитывает, что летающее такси удастся запустить в производство и начать продавать в ближайшие четыре года. Перед этим нужно будет получить разрешения органов, отвечающих за безопасность полетов. По задумке, такси сможет работать по существующим летным правилам, так как будет использовать действующие аэро- и хелипорты.

Видео: Vertical Aerospace / YouTube

Разработка Vertical Aerospace сможет перевозить до четырех пассажиров и развивать скорость до 186 миль в час (почти 300 км/ч). Предполагается, что такси, оснащенное четырьмя вертикально расположенными винтами, сможет пролететь до 150 км. Однако его более мощная версия, выпуск которой запланирован на еще более поздний срок, сможет преодолевать до 800 км.

На видео, опубликованном на YouTube-канале Vertical Aerospace, показаны испытания прототипа такси. Несколько человек выкатывают аппарат из ангара в аэропорту Котсуолд, после чего он поднимается и на высоте нескольких метров пролетает над полем, приземляясь на другом конце ВПП. Показанный прототип управляется дистанционно, в то время как финальная модель должна будет быть пилотируемой.

Vertical Aerospace была основана британским предпринимателем Стивеном Фицпатриком в 2016 году. Он уверен, что летающее такси будет особенно удобно для перелетов между городами. «Пассажиры будут взлетать с мест, близко расположенных к их дому или работе, и приземляться близко к месту назначения», — сказал Фицпатрик The Times.

«Если вы примите во внимание то, что самые оживленные рейсы из Лондона — это Париж, Дублин и Эдинбург, возможность добраться до этих городов без использования взлетно-посадочной полосы снизит необходимость расширения Хитроу», — сказал он The Times. По словам Фицпатрика, такси будут делать из легкого композитного материала, что сделает его более дешевым по сравнению с вертолетами.

Подобными разработками занимаются разные компании по всему миру. Например, Uber уже заключила контракт с NASA на создание пилотируемого летающего такси. Uber планирует к 2020 году начать испытания электрических летающих такси, а приступить к их эксплуатации с 2023 года.

Rolls Royce также работает над аппаратом типа eVTOL. Свою разработку компания представила на авиасалоне Фарнборо в июле этого года. eVTOL Rolls Royce оснастят шестью электродвигателями, аппарат будет вмещать пять пассажиров и сможет развивать скорость до 400 км/ч.

Автор: Павел Казарновский.
Теги: «летающее такси»
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