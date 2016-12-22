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Представитель Путина рассказал об идее «территории киборгов» на Русском
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Представитель Путина рассказал об идее «территории киборгов» на Русском
Технологии и медиа, 12:23
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Представитель Путина рассказал об идее «территории киборгов» на Русском
Высокотехнологичные компании, которые работают на рынке киберпротезов, предлагают создать на острове «территорию киборгов». Они просят предоставить им площадку, где они могли бы отрабатывать свои программы, отметил Дмитрий Песков
Дмитрий Песков (Фото: Евгений Биятов / РИА Новости)

Спецпредставитель президента Владимира Путина по цифровому развитию Дмитрий Песков в интервью «РИА Новости» в преддверии Восточного экономического форума (ВЭФ) заявил, что ряд высокотехнологичных российских компаний предложили сделать остров Русский на Дальнем Востоке «территорией киборгов».

По его словам, речь идет о бизнесе, который работает на рынке киберпротезов для людей с ограниченными возможностями. При этом Песков не уточнил, о каких конкретно компаниях идет речь.

«Звучит фантастично, но для этих компаний это повседневный обычный бизнес, — подчеркнул он. — И сам по себе идеологический подход, который продвигают эти компании, что ты не лицо с ограниченными возможностями, а ты человек со сверхспособностями, мне кажется социально абсолютно правильным, перспективным. Он создает очень правильный идеологический посыл, в том числе для наших глобальных амбиций».

Песков подчеркнул, что компании просят предоставить им на острове своего рода «песочницу», где они могли бы отрабатывать различные программы. Как он пояснил, бизнес хочет создать из этого цифровую платформу, которая позволяла бы им собирать и обмениваться данными.

Остров Русский находится в заливе Петра Великого в Японском море в 20 км от Владивостока, его общая площадь занимает 9,7 тыс. га. С материком остров связан автомобильным мостом, который был возведен к саммиту АТЭС в 2012 году.

В 2010 году правительство создало на острове особую экономическую зону общей площадью 3,6 тыс. га. Власти рассчитывали привлечь инвесторов в строительство туристических объектов и загрузить созданные для АТЭС-2012 инфраструктурные объекты. В обмен на это бизнесу предлагали налоговые каникулы по земельным, имущественным и транспортным налогам, а также по налогу на прибыль. За шесть лет к острову не проявил интереса ни один инвестор, в связи с чем в 2016 году особая экономическая зона была ликвидирована.

В настоящее время на острове располагается кампус Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). Там же расположен Приморский океанариум с общим объемом воды в 25 тыс. куб. м, в котором живут 500 видов рыб и млекопитающих.

Трутнев допустил создание офшора на острове Русский для всех компаний
Экономика

В настоящее время в правительстве обсуждают инициативу создания на территории острова Русский офшорной зоны. В апреле об этом сообщил полномочный представитель президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев. По его словам, пользоваться офшором на острове смогут абсолютно все компании, а не только те, которые попали под американские санкции.

Автор: Анна Трунина.
Теги: киборги , остров Русский , высокие технологии
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