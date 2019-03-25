Рогозин заявил о планах «дочки» «Роскосмоса» делать трамваи-беспилотники

В рамках проекта планируется создать СП с «Инвитро» и оснащать трамваи медицинским оборудованием. Эксперты назвали идею непонятной «экзотикой»

Дмитрий Рогозин (Фото: Гавриил Григоров / ТАСС)

Беспилотный трамвай от «Роскосмоса»

Объединенная ракетно-космическая корпорация (ОРКК, входит в «Роскосмос») и медицинская компания «Инвитро» планируют создать совместное предприятие для производства беспилотных низкопольных трамваев с медицинским оснащением. Об этом на встрече с журналистами заявил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

«В нем [трамвае] будет 2–3 вагона. Он мог бы быть с Wi-Fi, с элементами медобслуживания — когда человек садится в трамвай и по дороге может пройти минимальное медицинское обслуживание», — пояснил он.

По словам Рогозина, разработкой трамвая займутся специалисты из Усть-Катавского вагоностроительного завода (УКВЗ), который находится в процессе вхождения в ОРКК.

Переговоры о предварительных заказах идут с администрациями Краснодара, Магнитогорска и Челябинска, утверждает глава «Роскосмоса».