Рогозин заявил о планах «дочки» «Роскосмоса» делать трамваи-беспилотники

Гендиректор INFOLine-Аналитика Михаил Бумистров напоминает, что закупки трамваев осуществляются по контрактам жизненного цикла, и «Усть-Катавскому заводу, финансовое положение которого не очень устойчивое, конкурировать с Трансмашхолдингом и Уралвагонзаводом будет сложно, даже при сопоставимых ценах».
В ближайшие 20 лет беспилотные трамваи России не понадобятся, уверен гендиректор исследовательского агентства InfraNews Алексей Безбородов: законодательство не позволяет запустить систему беспилотников, и половина стрелочных переходов на путях по всей стране переключается в ручном режиме.
«Взять кровь из вены в движущемся составе»
Инвестором проекта на пилотной стадии стала «Инвитро», и «пока мы делаем одну пилотную машину на их средства», сказал Рогозин. Объем стартовых инвестиций он не назвал, но напомнил, что стоимость трамвая «не нашего, а чужого производства» составляет 36–37 млн руб., а трамвай от УКВЗ стоит 24 млн руб.
В «Инвитро» от комментариев отказались.
Пока не ясно, как будет воплощена идея с беспилотным медицинским трамваем, подчеркивает президент Лиги защитников пациентов Александр Саверский. Медицинские организации получают лицензию по месту нахождения, заметил он. По его мнению, функции скорой помощи трамвай выполнять не сможет «Непонятно, какие анализы и исследования можно делать в движении. Все это какая-то экзотика, которая непонятно, зачем нужна», — считает Саверский.
Взять кровь из вены в движущемся составе сложно, даже давление правильно измерять в движении не получится, отмечает директор Центра развития здравоохранения Московской школы управления «Сколково» Юрий Крестинский.
В России и в других странах мира передвижные поликлиники запускают с целью охватить первичной медицинской помощью населенные пункты, в которых нет медицинских учреждений. Такой проект запустили в Нижегородской области. Но для этого планируется использовать обычные «Газели» с оборудованием. При этом речи об оказании помощи в движущемся транспортном средстве не идет. Все обследования будут проводиться, пока автомобиль будет стоять. В США мобильные клиники в автобусах организованы для бездомных. Помощь в них также оказывают не во время движения.