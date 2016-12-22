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Столичный сервис каршеринга BelkaCar запустится в Сочи
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Столичный сервис каршеринга BelkaCar запустится в Сочи
Технологии и медиа, 08:01
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Столичный сервис каршеринга BelkaCar запустится в Сочи
Каршеринг BelkaCar начнет оказывать услуги аренды автомобилей в Сочи. Это первый город, где BelkaCar запускает услуги после Москвы. Ранее компания потеряла статус лидера на рынке столицы
Фото: Евгения Новоженина / РИА Новости

Сервис каршеринга BelkaCar начнет работать в Краснодарском крае, рассказал РБК представитель компании. С 12 июля арендовать машину можно будет в Большом Сочи, Красной Поляне и на курорте «Роза Хутор». Cтартовать компания решила в премиальном сегменте (BelkaBlack), то есть для аренды будут доступны только автомобили Mercedes (от 14 руб. за минуту). Аренда Kia (в Москве сейчас это около 8 руб. за минуту) и бесплатное ожидание в ночное время в городе-курорте пока не предусмотрены.

Сервис BelkaCar заработал в Москве в 2016 году. Его основательницами стали Екатерина Макарова, Лориана Сардар и Елена Мурадова. В запуск проекта они вложили собственные средства в размере $250 тыс., а также привлекли бридж-финансирование от основателя «ВымпелКома» Дмитрия Зимина (еще $250 тыс.). В начале 2017 года в сервис вложился фонд прямых инвестиций Bryanston Group. Сумму инвестиций компания не раскрывала, но «Коммерсантъ» со ссылкой на собственные источники писал, что она составила €2,1 млн.

В марте «Ведомости» сообщили, что BelkaCar обошел по числу автомобилей «Делимобиль» и стал по этому показателю лидером московского рынка каршеринга с долей 31,5%. В распоряжении компании было 1925 автомобилей, в то время как у «Делимобиля» — около 1700. Однако на данный момент лидер рынка вновь сменился. Как сообщил РБК представитель «Делимобиля», в распоряжении этого сервиса сейчас более 2,5 тыс. автомобилей в столице. Московский парк BelkaCar состоит из 2,3 тыс. автомобилей, рассказал представитель этой компании.

Всего у BelkaCar 2,4 тыс. машин. Для запуска в Сочи компания взяла в операционный лизинг (форма аренды) 75 Mercedes-Benz GLA. «Вся партия взята непосредственно под запуск в Сочи, то есть это новые автомобили, которые в Москве раньше не использовались», — отметил представитель компании. Во сколько обошелся запуск сервиса в Сочи, он не раскрыл.

По оценке одного из участников рынка каршеринга, лизинг автомобиля подобного класса составляет примерно 45 тыс. руб. в месяц. Таким образом, только на лизинг затраты BelkaCar могут составить 40,5 млн руб. в год. Для сравнения: стоимость лизинга автомобилей категории Kia Rio или Hyundai Solaris (модели, которые в основном используют сервисы каршеринга) составляет менее 20 тыс. руб. в месяц.

Дальше от Москвы

В начале июля издание «Фонтанка» сообщило, что до конца 2018 года BelkaCar появится в Санкт-Петербурге. Но в компании сообщили, что Сочи станет единственным регионом, в который пока выходит сервис. Дальнейшие планы по экспансии представитель каршеринга не раскрыл.

«Сочи — это регион с хорошей покупательной способностью, низкой ценовой эластичностью и с высокой долей москвичей из-за курортного происхождения», — пояснил представитель компании. Выход на рынок именно в премиальный сегмент он объяснил тем, что, во-первых, в Сочи средний чек и на такси выше, чем в Москве. Во-вторых, большая доля потенциальной аудитории в Сочи приходится на приезжих москвичей, которые уже хорошо знакомы с услугами каршеринга и на отдыхе могут позволить себе аренду более дорогого автомобиля. Кроме того, в Сочи пока нет премиального сервиса аренды с большим количеством автомобилей, отметил представитель BelkaCar.

Общий автопарк каршеринга в России насчитывает примерно 12–13 тыс. машин (на основе публичных данных). Большая часть машин сконцентрирована в Москве и Санкт-Петербурге, также сервисы присутствуют в Краснодарском крае, Уфе, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге и других городах. В столице работает более десяти операторов каршеринга, среди них — «Делимобиль», YouDrive, BelkaCar, Car4You, «Яндекс.Драйв» и др. По данным департамента транспорта Москвы, по состоянию на апрель 2018 года столичный автопарк каршеринга насчитывал 7,7 тыс. машин. По прогнозам мэра города Сергея Собянина, которые он озвучил в марте 2018 года, до конца года общий парк автомобилей для краткосрочной аренды составит не менее 10–15 тыс.

Сейчас в распоряжении «Делимобиля» по всей стране более 3 тыс. автомобилей в Москве, Санкт-Петербурге, Уфе, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Самаре, Новосибирске, Грозном, Сочи. «Мы считаем такие города, как Екатеринбург, Грозный, Уфа, удачными для региональной экспансии. По крайней мере в них услуги каршеринга пользуются спросом, причем не только от москвичей, которые приезжают в город, но и от местных жителей», — отметил гендиректор «Делимобиля» Леонид Сысоев. По его словам, минимум для старта в новом регионе нужно от 50 до 100 автомобилей. «Помимо этого требуются аренда помещения для размещения регионального офиса, доработка ИТ-системы и операционные расходы на обслуживание автомобилей», — говорит он.

Фото: Евгения Новоженина / РИА Новости

По словам Сысоева, выход за пределы Москвы обусловлен в том числе тем, что столичный рынок каршеринга уже достаточно конкурентный и на нем присутствуют много участников. «Любой оператор [сервиса каршеринга], который первым приходит в регион, имеет конкурентное преимущество», — отметил глава «Делимобиля». В то же время он видит потенциал роста и у московского рынка. «По нашим подсчетам, в 2019 году общий автопарк столичных каршерингов составит примерно 20 тыс. автомобилей. Чтобы удовлетворить спрос клиентов в любом городе-миллионнике, должна быть как минимум 1 тыс. автомобилей на миллион жителей», — сказал Леонид Сысоев.

По мнению основателя сервиса каршеринга YouDrive Бориса Голикова, сейчас для региональной экспансии привлекательны Санкт-Петербург и Сочи. Автопарк YouDrive насчитывает 2,1 тыс. машин, из которых 50 приходится на Сочи. «В Сочи ставка сделана именно на москвичей, которые уже привыкли к сервису каршеринга. Однако сложность рынка Сочи — в его сезонности. Запуск в разгар лета для BelkaCar вполне логичен, так как за сезон все расходы на запуск могут вполне окупиться. Но надо учесть, что в низкий сезон доходы от услуги будут в разы меньше», — указал Голиков.

Борис Голиков считает, что запуск в новом регионе уже работающего каршеринга не требует больших инвестиций. «Во-первых, выход в новый город не требует лицензии. Во-вторых, компания может перекинуть на новый рынок часть московского парка. Единственное, что потребует инвестиций, — это организация технического обслуживания автомобилей и техническая поддержка для пользователей (обновление мобильного приложения, например)», — поясняет он.

В мае на рынке отечественного каршеринга произошла первая сделка по объединению активов. Московская компания Anytime (первый оператор каршеринга, появился в 2012 году) перешла под контроль основному инвестору «Делимобиля» — компании Mikro Kapital Group, которая в течение двух лет намеревалась инвестировать в рынок каршеринга €250 млн.

Автор: Александра Посыпкина.
Теги: каршеринг , BelkaCar , «Делимобиль» , автомобили
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