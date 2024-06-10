 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Новейшие практики цифрового обслуживания

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.

Технологии и медиа ,  
0 

Ученые объяснили особенность неизвестного сигнала из космоса

Астроном Гончаров: неизвестный сигнал из космоса может идти от нейтронной звезды
Исследователи из Австралии зафиксировали длинный радиосигнал, источником которого может быть белый карлик или нейтронная звезда. Астроном из России Гончаров рассказал, что такие сигналы — крайне необычное явление
Фото: John Moore / Getty Images
Фото: John Moore / Getty Images

Австралийские ученые 5 июня опубликовали в журнале Nature исследование о радиотранзиенте (это радиоизлучающий космический объект) с периодом 54 минуты, который обозначили как ASKAP 1935+2148.

«Длиннопериодные радиотранзиенты — это новый класс экстремальных астрофизических событий, из которых известно только три», — сказано в аннотации к исследованию. В периоде этого радиотранзиента были зафиксированы сильный поляризованный импульс длиной 10–50 секунд, более слабый (в 26 раз) импульс длиной 370 миллисекунд и затем интервал без импульсов. Исследователи предположили, что сигнал может излучать белый карлик (угасающая звезда) или магнетар (нейтронная звезда), «но консенсуса не возникло».

Доктор физико-математических наук, ведущий научный сотрудник Главной (Пулковской) астрономической обсерватории РАН Георгий Гончаров в беседе с РБК предположил, что радиосигнал мог излучать магнетар.

«Длинный период — это необычно и пока необъяснимо, но астрономы постараются все объяснить естественными причинами. Для любителей поиска внеземных цивилизаций — хорошая или плохая новость в том, что экзотические транзиенты типа этого неотличимы от сигналов цивилизаций в принципе. Т.е. если нет другого занятия, энтузиасты уже могут ходить с плакатами «Мы их нашли!», — сказал Гончаров. При этом он отметил, что астрономы с большой вероятностью откажутся подтвердить, что это сигнал от инопланетян, так как ученые плохо знакомы с магнетарами.

Мантуров назвал основную задачу России в космосе
Технологии и медиа
Денис Мантуров

В разговоре с РБК заведующий астрофизической обсерваторией Кубанского государственного университета, руководитель Центра астрономии и космонавтики Краснодарского отделения Российского географического общества Александр Иванов пояснил, в чем особенность замеченного австралийскими учеными явления.

«На орбите находится несколько телескопов, которые работают в рентгеновском диапазоне. Получается, что, когда приходит сигнал из космоса от какого-то объекта — именно вспышка рентгеновская, на телескопы приходит сообщение посмотреть в ту или иную сторону. Там определяются приблизительные координаты, где должен находиться источник излучения рентгеновского. Мы же наводимся с помощью оптических телескопов, и основная задача — подтвердить, что в оптическом диапазоне этот объект тоже наблюдается. Это очень редкое явление. Всего лишь два-три из десятка тысяч таких сообщений принесли успех, удалось зафиксировать не больше дюжины объектов в оптическом диапазоне. Теперь мы говорим о том, что австралийский радиотелескоп смог навестись и тоже отнаблюдал, только не в оптике, а в радиодиапазоне», — рассказал Иванов.

Кредит наличными в

СТАВКИ СНИЖЕНЫ
НА -4%

Оформить

А ещё… Вернем кешбэк до 25 000 рублей!

Оформить

Оформите заявку на vtb.ru или в офисе банка

Оформить

ВТБ. Всё получится!

Оформить

Реклама. Рекламодатель Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России №1000. 0+
Общее снижение ставок с 05.03.24 и с 28.04.24 г. ПСК 13,900–44,300%, ставка 3,9–32,8% годовых с услугой «Ваша низкая ставка». 

Авторы
Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова, Маргарита Овсянникова Маргарита Овсянникова
космос инопланетяне

Новейшие практики цифрового обслуживания

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.

Материалы по теме
Как китайский космический аппарат сел на обратной стороне Луны. Видео
Технологии и медиа
Кратер на Луне назвали в честь российского геохимика
Общество
Японский миллиардер отменил свой полет на Луну
Технологии и медиа
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

*

Лента новостей
Курс евро на 11 июня
EUR ЦБ: 95,64 (-1,05) Инвестиции, 16:33 Курс доллара на 11 июня
USD ЦБ: 88,99 (+0,23) Инвестиции, 16:33
Гладков рассказал о серии атак дронов и обстрелов в регионе Политика, 17:36
Глава УЕФА объяснил невозможность допуска российских юниоров к турнирам Спорт, 17:32
Ученые объяснили особенность неизвестного сигнала из космоса Технологии и медиа, 17:30
На ПМЭФ обсудили монетизацию медиа и инвестиции в креативные индустрии Отрасли, 17:28
Двух украинских пограничников приговорили в Крыму за угон судна Общество, 17:28
Бомбардировщики и ракетоносцы России пролетели над тремя морями Политика, 17:27
Участники дискуссии на ПМЭФ обсудили векторы развития телерадиовещания Отрасли, 17:18
Максимальный фокус: как развить концентрацию внимания
7-дневный интенсив
Подробнее
«Реал» опроверг слова Анчелотти об отказе от клубного ЧМ из-за денег Спорт, 17:12
Выборы в Европарламент ослабили правящие партии в ведущих странах блока Политика, 17:06
В Крыму задержали члена запрещенного крымско-татарского батальона Политика, 17:04
Сенатор предложил разрешить скорой помощи таранить машины-помехи Общество, 16:58
Суд арестовал напавшего на главу АНО «Цифровые платформы» Общество, 16:56
Минздрав оценил нехватку врачей и медперсонала в почти 100 тыс. человек Общество, 16:53
Рынок облигаций катастроф достиг рекорда в преддверии сезона ураганов Инвестиции, 16:42