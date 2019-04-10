«Почта России» разместит магазины Fix Price в своих отделениях

Почтовый оператор протестирует еще один проект с профильным розничным оператором — в отделениях «Почты России» появятся магазины Fix Price. Дешевые товары в расчете на импульсивные покупки будут актуальны для небольших городов

Фото: Владислав Шатило / РБК

Сеть Fix Price планирует открыть точки продаж в отделениях «Почты России», сообщил РБК источник на розничном рынке и подтвердил представитель почтового оператора. Гендиректор Fix Price Дмитрий Кирсанов от комментариев отказался.

Ассортимент будет состоять из непродовольственных товаров, включая канцелярию, одежду, бытовую химию. По словам Михаила Волкова, заместителя гендиректора ФГУП по операционному управлению и розничной торговле, развитие розничного бизнеса — это одно из перспективных направлений работы предприятия. «В прошлом году мы тестировали продуктовый сегмент, в этом году совместно с компанией Fix Price мы планируем развивать непродовольственную розницу», — отметил он.

Какое количество магазинов планируется открыть — в «Почте России» не говорят, речь пока идет о «тестовых точках».

Представитель почтового оператора лишь указывает, что «проект позволит обеспечить жителей сельских и удаленных населенных пунктов доступными товарами, которые сегодня, как правило, возможно приобрести только в городах». Сейчас у «Почты России» 42 тыс. отделений по всей стране, из них около 30 тыс. расположено в малых населенных пунктах. Для сравнения, у X5 Retail Group (сети «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель») — 14431 магазин (на 31 декабря 2018-го), а у «Магнита» — 18399. У самой Fix Price — 3068 точек, в том числе в России, Казахстане, Грузии, Белоруссии и Латвии.

Проект с Fix Price станет вторым для почтового оператора в формате кооперации с профильным ретейлом. Летом 2018-го «Почта России» открыла в своих отделениях первые точки розничной сети «Магнит». Для отделений был специально разработан микроформат магазинов, подразумевающий 200–600 наименований товаров (в зависимости от площади отделения). В 2019 году стороны планируют открыть такие магазины в 2 тыс. отделений, анонсировал глава «Почты России» Николай Подгузов. Он уточнил, что, по оценке партнеров, в будущем они могут появиться в 30 тыс. отделений.