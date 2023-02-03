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В Минцифры оценили сложности с «Госуслугами» в новых регионах

Фото: Егор Алеев / ТАСС
Фото: Егор Алеев / ТАСС

Процесс регистрации избирателей из числа жителей новых регионов на портале «Госуслуги» сопровождается рядом сложностей, в том числе с получением ими адреса прописки, рассказал РБК замминистра цифрового развития Олег Качанов (курирует в министерстве развитие «Госуслуг» и внедрение цифровых технологий в работу госорганов).

«Конечно, какие-то сложности будут. Граждане [в новых регионах] продолжают получать паспорта, это процесс, растянутый по времени. Потом они должны зарегистрироваться на портале «Госуслуг», — пояснил Качанов. — Нужно также подумать, что делать с адресами, потому что адресов там пока как таковых нет, а нам они нужны, чтобы корректно определять, к какому округу относится избиратель, где он будет голосовать».

По словам замминистра, вопросов с регистрацией новых избирателей на сайте «Госуслуг» много и этот процесс «будет идти с какой-то скоростью». «Я надеюсь, что с хорошей», — заключил он.

Качанов также выразил уверенность в том, что увеличение числа избирателей за счет жителей новых регионов не «обрушит» «Госуслуги», когда начнется избирательная кампания, так как портал имеет достаточный запас прочности.

Гражданин, имеющий подтвержденную учетную запись на «Госуслугах», может пользоваться сервисами портала, связанными с реализацией избирательного права. Кроме учетной записи для этого его данные также должны быть сопоставлены с данными регистра избирателей, участников референдума ЦИК.

Так, через портал можно подать заявку на голосование на любом удобном избирательном участке, а не только по месту временной или постоянной регистрации (сервис «Мобильный избиратель»), подать и отозвать заявление на участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ), подать заявление о голосовании на дому, поставить подпись в поддержку участия в выборах партий и кандидатов.

Сейчас на портале «Госуслуги» зарегистрированы 101 млн человек, имеющих подтвержденную учетную запись. Это 90% от числа избирателей, данные о которых содержатся в регистре избирателей, участников референдума ЦИК. Данные о 83 млн человек (из 101 млн зарегистрированных) полностью сопоставлены с данными в регистре.

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