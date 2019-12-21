Джоан Роулинг обвинили в нетерпимости к трансгендерам

Британскую писательницу Джоан Роулинг обвинили в трансофобии, пишет The Guardian.

Поводом для этого стало ее сообщение в Twitter, в котором писательница встала на защиту бывшей сотрудницы лондонского Центра глобального развития Майи Форстетер, ранее уволенной из-за высказываний о невозможности мужчин становиться женщинами.

«Одевайся как хочешь. Называй себя как хочешь. Спи со взрослыми, которые выразили согласие. Живи лучшей жизнью в мире и безопасности. Но увольнять женщин за то, что они заявляют, что пол — это реальность?!», — прокомментировала ситуацию Роулинг.

С критикой писательницы выступила американская организация в поддержку ЛГБТ-сообществ «Кампания за права человека». «Трансженщины — женщины, трансмужчины — мужчины, небинары — небинары. Копию направляем Роулинг», — говорится в сообщении. Глава организации Альфонсо Дэвид призвал писательницу извиниться, обвинив ее в «пропаганде вредоносного фундаментализма».