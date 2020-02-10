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Пользователи Windows 7 сообщили о запрещающей выключить компьютер ошибке

Ошибка появляется, когда пользователи пытаются выключить или перезагрузить компьютер с операционной системой Windows 7. В январе Microsoft перестала обновлять эту версию ОС. Компания при этом обещала, что компьютеры будут работать
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Фото: Seth Perlman / AP

Владельцы компьютеров, на которых установлена операционная система Windows 7 компании Microsoft, сообщили об ошибке, которая появляется при попытке выключить или перезагрузить устройство. 

Согласно сообщению одного из пользователей на Reddit, система выдала сообщение, где говорилось, что у него «нет разрешения на выключение этого компьютера». По его словам, он проверил свой ноутбук на вирусы и ничего не обнаружил. О том, что с подобной ошибкой столкнулись и другие пользователи, также сообщало издание ZDNet.

Позже тот же автор поста на Reddit сообщил, что обнаружил на сайте еще одну такую жалобу. В комментариях другие участники сообщества поделились инструкцией, как избавиться от этой ошибки. Они, однако, отмечают, что это лишь временный способ продолжить работу с устройством, а не полноценное решение проблемы. ZDNet отмечает, что на момент написания заметки Microsoft не прокомментировала ситуацию. В Twitter-аккаунте компании для поддержки пользователей также не появилось сообщений об ошибке.

Согласно размещенной на Reddit инструкции, чтобы обойти проблему, необходимо выполнить следующие действия:

  • открыть командную строку комбинацией клавиш Win+R и прописать в ней «Gpedit.msc»;
  • затем открыть «Настройки компьютера», перейти в «Настройки Windows», выбрать «Настройки безопасности», а затем — «Локальные политики (local policies)» и «Параметры безопасности»;
  • после этого нужно дважды кликнуть на пункт «Контроль учетных записей пользователей» и активировать опцию «Все администраторы работают в режиме одобрения админом» (рядом с ней будет надпись Enabled — «Активно»);
  • дальше нужно вернуться к командной строке и прописать в ней «gpupdate /force»;
  • в завершение нужно перезапустить компьютер с помощью кода «shutdown-r» в командной строке.

ZDNet пишет, что таким образом пользователям каждый раз придется выключать или перезагружать компьютер при всплывающей ошибке.

Microsoft прекратила поддержку Windows 7
Технологии и медиа

Microsoft перестала обновлять Windows 7 с 14 января 2020 года. В компании при этом утверждали, что компьютер не перестанет работать из-за этого, но техническая поддержка, обновления программного обеспечения и системы безопасности предоставляться уже не будут. Пользователям предложили обновиться до Windows 10, если компьютеру меньше трех лет. В этом случае им придется заплатить $199 (до 29 июля 2016 года обновление было бесплатным). Пользователям компьютеров старше трех лет Microsoft предложила купить новые устройства с Windows 10.

Автор: Гаяна Демурина
Теги: Windows 7, техническая ошибка
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