Пользователи Windows 7 сообщили о запрещающей выключить компьютер ошибке
Владельцы компьютеров, на которых установлена операционная система Windows 7 компании Microsoft, сообщили об ошибке, которая появляется при попытке выключить или перезагрузить устройство.
Согласно сообщению одного из пользователей на Reddit, система выдала сообщение, где говорилось, что у него «нет разрешения на выключение этого компьютера». По его словам, он проверил свой ноутбук на вирусы и ничего не обнаружил. О том, что с подобной ошибкой столкнулись и другие пользователи, также сообщало издание ZDNet.
Позже тот же автор поста на Reddit сообщил, что обнаружил на сайте еще одну такую жалобу. В комментариях другие участники сообщества поделились инструкцией, как избавиться от этой ошибки. Они, однако, отмечают, что это лишь временный способ продолжить работу с устройством, а не полноценное решение проблемы. ZDNet отмечает, что на момент написания заметки Microsoft не прокомментировала ситуацию. В Twitter-аккаунте компании для поддержки пользователей также не появилось сообщений об ошибке.
Согласно размещенной на Reddit инструкции, чтобы обойти проблему, необходимо выполнить следующие действия:
- открыть командную строку комбинацией клавиш Win+R и прописать в ней «Gpedit.msc»;
- затем открыть «Настройки компьютера», перейти в «Настройки Windows», выбрать «Настройки безопасности», а затем — «Локальные политики (local policies)» и «Параметры безопасности»;
- после этого нужно дважды кликнуть на пункт «Контроль учетных записей пользователей» и активировать опцию «Все администраторы работают в режиме одобрения админом» (рядом с ней будет надпись Enabled — «Активно»);
- дальше нужно вернуться к командной строке и прописать в ней «gpupdate /force»;
- в завершение нужно перезапустить компьютер с помощью кода «shutdown-r» в командной строке.