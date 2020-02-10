Пользователи Windows 7 сообщили о запрещающей выключить компьютер ошибке

Ошибка появляется, когда пользователи пытаются выключить или перезагрузить компьютер с операционной системой Windows 7. В январе Microsoft перестала обновлять эту версию ОС. Компания при этом обещала, что компьютеры будут работать

Фото: Seth Perlman / AP

Владельцы компьютеров, на которых установлена операционная система Windows 7 компании Microsoft, сообщили об ошибке, которая появляется при попытке выключить или перезагрузить устройство.

Согласно сообщению одного из пользователей на Reddit, система выдала сообщение, где говорилось, что у него «нет разрешения на выключение этого компьютера». По его словам, он проверил свой ноутбук на вирусы и ничего не обнаружил. О том, что с подобной ошибкой столкнулись и другие пользователи, также сообщало издание ZDNet.

Позже тот же автор поста на Reddit сообщил, что обнаружил на сайте еще одну такую жалобу. В комментариях другие участники сообщества поделились инструкцией, как избавиться от этой ошибки. Они, однако, отмечают, что это лишь временный способ продолжить работу с устройством, а не полноценное решение проблемы. ZDNet отмечает, что на момент написания заметки Microsoft не прокомментировала ситуацию. В Twitter-аккаунте компании для поддержки пользователей также не появилось сообщений об ошибке.

Согласно размещенной на Reddit инструкции, чтобы обойти проблему, необходимо выполнить следующие действия: