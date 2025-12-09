Дерипаска заявил о риске проспать четвертую технологическую революцию
В России необходимо оградить работу частного бизнеса в инновационных сферах от вмешательства государства, иначе будет пропущена новая технологическая революция, заявил в телеграм-канале предприниматель Олег Дерипаска. Состояние Дерипаски — $4,1 млрд по подсчетам Forbes.
«Если в России не дадут работать частному бизнесу по этому важнейшему направлению и не перестанут его кошмарить, то мы проспим и эту очередную, уже четвертую, технологическую революцию и будем радоваться своей суверенности в пещере изолированного интернета. Но это даже не пещера Платона», — написал бизнесмен.
Секрет успеха в том, продолжил Дерипаска, чтобы сделать ставку на долгосрочное планирование и направить господдержку на развитие перспективных индустрий.
«Соперничество США и Китая в сфере ИИ — это не дуэль чата GPT c DeepSeek, а серьезная конкуренция по нескольким ключевым направлениям», — подчеркнул бизнесмен. Среди таковых он назвал энергетику, полупроводники, инфраструктуру, языковых моделях и применении ИИ.
Как считает Дерипаска, Китай оптимистично смотрит на перспективы искусственного интеллекта, но в США относятся к этому с опасением. «Это отражается на скорости его распространения, а в индустриальной революции побеждает тот, кто быстрее находит технологиям практическое применение», — резюмирует он.
Технологическая революция — качественная трансформация технологических способов производства, при которых технологические формы перераспределяются между человеческими и техническими компонентами производительных сил общества.
Американский социолог Дэниел Белл выделяет три технологических революции: изобретение паровой машины в XVIII веке, научно-технологические достижения в области электричества и химии в XIX веке, создание компьютеров в XX веке.
Профессор Высшей школы наукоемких технологий и энергетики Политехнического университета Республики Корея Пак Санчул отмечал, что, согласно прогнозам, Четвертая промышленная революция должна была начаться приблизительно в 2020 году на базе достижений в развитии ключевых технологий — искусственного интеллекта (ИИ), интернета вещей, больших данных и робототехники.
Читайте РБК в Telegram.
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили