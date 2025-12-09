 Перейти к основному контенту
Технологии и медиа⁠,
0

Дерипаска заявил о риске проспать четвертую технологическую революцию

Конкуренция Китая и США в сфере искусственного интеллекта не заключается в соревновании между ChatGPT и DeepSeek, вопрос носит более глубокий характер, отмечает Дерипаска. Он призвал не мешать бизнесу работать в этом направлении
Олег Дерипаска
Олег Дерипаска (Фото: Владислав Шатило / РБК)

В России необходимо оградить работу частного бизнеса в инновационных сферах от вмешательства государства, иначе будет пропущена новая технологическая революция, заявил в телеграм-канале предприниматель Олег Дерипаска. Состояние Дерипаски — $4,1 млрд по подсчетам Forbes.

«Если в России не дадут работать частному бизнесу по этому важнейшему направлению и не перестанут его кошмарить, то мы проспим и эту очередную, уже четвертую, технологическую революцию и будем радоваться своей суверенности в пещере изолированного интернета. Но это даже не пещера Платона», — написал бизнесмен.

Секрет успеха в том, продолжил Дерипаска, чтобы сделать ставку на долгосрочное планирование и направить господдержку на развитие перспективных индустрий.

Mediascope впервые раскрыл аудиторию нейросетей в России
Технологии и медиа
Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

«Соперничество США и Китая в сфере ИИ — это не дуэль чата GPT c DeepSeek, а серьезная конкуренция по нескольким ключевым направлениям», — подчеркнул бизнесмен. Среди таковых он назвал энергетику, полупроводники, инфраструктуру, языковых моделях и применении ИИ.

Как считает Дерипаска, Китай оптимистично смотрит на перспективы искусственного интеллекта, но в США относятся к этому с опасением. «Это отражается на скорости его распространения, а в индустриальной революции побеждает тот, кто быстрее находит технологиям практическое применение», — резюмирует он.

Технологическая революция — качественная трансформация технологических способов производства, при которых технологические формы перераспределяются между человеческими и техническими компонентами производительных сил общества.

Американский социолог Дэниел Белл выделяет три технологических революции: изобретение паровой машины в XVIII веке, научно-технологические достижения в области электричества и химии в XIX веке, создание компьютеров в XX веке.

Профессор Высшей школы наукоемких технологий и энергетики Политехнического университета Республики Корея Пак Санчул отмечал, что, согласно прогнозам, Четвертая промышленная революция должна была начаться приблизительно в 2020 году на базе достижений в развитии ключевых технологий — искусственного интеллекта (ИИ), интернета вещей, больших данных и робототехники.

