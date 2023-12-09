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Технологии и медиа ,  
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ЕС договорился разработать первый в мире свод правил по ИИ

ЕС договорился по первому в мире закону о регулировании ИИ
Европейские власти достигли соглашения по закону, регулирующему сферу искусственного интеллекта. Он подразумевает штраф для разработчиков за нарушения правил. Детали еще предстоит проработать, закон может вступить в силу в 2025-м
Фото: Ingram Images / Global Look Press
Фото: Ingram Images / Global Look Press

Участники переговоров Европейского союза достигли соглашения по первому в мире закону, регулирующему сферу искусственного интеллекта (ИИ). Об этом сообщил еврокомиссар Тьерри Бретон в соцсети X.

«Договорились», — написал он, прикрепив к публикации диаграмму, на которой показано, что Евросоюз — единственная территория, где есть регулирование сферы ИИ.

В то же время в ЕС признали, что соглашение по этому закону — пока политическое, а вот его детали еще предстоит проработать, передает ABC News. «Сегодняшнее политическое соглашение знаменует начало важной и необходимой технической работы над важнейшими деталями Закона об искусственном интеллекте, которые все еще отсутствуют», — сказал глава европейского офиса Ассоциации компьютерной и коммуникационной индустрии, лоббистской группы технологической индустрии Дэниел Фридлендер.

Закон будет определять, как правоохранительные органы могут использовать камеры наблюдения на базе искусственного интеллекта; как ИИ можно применять в критически важной инфраструктуре; и как разработчики программ на базе ИИ будут нести ответственность за снижение рисков своих систем.

В частности, компании, которые разрабатывают модели на базе генеративного ИИ (может создавать что-то новое на основе алгоритма), должны будут составить техническую документацию, соблюдать законодательство ЕС об авторском праве и подробно описывать контент, используемый для обучения. Наиболее продвинутые базовые модели, которые представляют «системные риски», подвергнутся дополнительной проверке, включая оценку и смягчение этих рисков, сообщение о серьезных инцидентах, внедрение мер кибербезопасности и отчетность об их энергоэффективности.

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Для разработчиков предлагают ввести штраф за нарушение правил в размере до €35 млн ($37,7 млн), или 7% от мирового оборота, в зависимости от нарушения и размера компании.

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Согласованию законопроекта предшествовали многочасовые дебаты. Как пишет Bloomberg, некоторые страны, в частности Франция и Германия, выступали против правил, которые могут создать препятствия местным компаниям — разработчикам в сфере ИИ.

Окончательный закон полностью вступит в силу не ранее 2025 года и грозит жесткими финансовыми штрафами за нарушения в размере до 35 миллионов евро (38 миллионов долларов), или 7% от глобального оборота компании.

За уточненные правила должен будет проголосовать Европарламент. ABC News отмечает, что окончательный закон вступит в силу не раньше 2025 года.

Авторы
Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова
искусственный интеллект Евросоюз законы

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