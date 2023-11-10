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Apple заплатит $25 млн за дискриминацию при приеме на работу

Apple согласилась заплатить $25 млн за дискриминацию при приеме на работу
Apple выплатит штраф Минфину США в размере $6,7 млн и еще более $18 млн — лицам, которые могли пострадать от дискриминации при приеме на работу. Помимо этого корпорация будет проводить более широкий набор персонала
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Фото: Jason McCawley / Getty Images
Фото: Jason McCawley / Getty Images

Корпорация Apple достигла соглашения с Минюстом США об урегулировании расследования по обвинению в дискриминации при приеме на работу, в соответствии с которым она должна выплатить $25 млн. Документ размещен на сайте ведомства.

«Apple должна выплатить штраф Минфину США в размере $6 750 000», — говорится в соглашении. Остальная часть суммы — более $18 млн — пойдет на компенсации лицам, которые могли пострадать от дискриминации.

Помимо выплаты корпорация будет обязана проводить более широкий набор персонала и обучать сотрудников антидискриминационным законам.

Расследование в отношении корпорации началось в 2019 году — Apple заподозрили в том, что при приеме на определенные должности она отдавала предпочтение работникам-иммигрантам, а не гражданам США и владельцам грин-карт, пишет Reuters. Американские власти сочли, что корпорация тем самым нарушила федеральный закон, запрещающий дискриминацию по признаку гражданства.

В заявлении Apple говорится, что она «непреднамеренно не следовала стандарту Минюста США».

«Мы внедрили надежный план восстановления в соответствии с требованиями различных правительственных учреждений, и мы продолжаем нанимать американских работников и расти в США», — говорится в сообщении компании.

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По данным Минюста США, Apple не размещала на своем веб-сайте объявления о вакансиях, которые подпадали под действие программы постоянной трудовой сертификации (PERM). Более того, компания требовала, чтобы кандидаты на эти должности отправляли бумажные заявления по почте, хотя обычно разрешаются электронные заявления.

Reuters пояснил, что иностранная рабочая сила часто может быть дешевле, чем наем работников в США, и считается, что иммигранты, которые полагаются на спонсорство своих работодателей для получения грин-карты, с меньшей вероятностью перейдут на другую работу.

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Виктория Громова Виктория Громова
Apple дискриминация Минюст США работа
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