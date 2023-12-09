 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Пакет услуг «Привилегия» — символ вашего статуса

Премиальное обслуживание

Повышенные ставки по вкладам

Карта и стикер с кешбэком 3%

Скидки до 10% у партнеров

Персональный менеджер
Подробнее

Повышенные ставки по вкладам в рублях и китайских юанях «ВТБ-Вклад Привилегия» относительно ставок по вкладам «ВТБ-Вклад». Кешбэк 3% начисляет за покупки по картам ВТБ с пакетом услуг «Привилегия МК» по программе лояльности «Мультибонус». Скидки у партнёров и список партнёров предоставляются по Премиальной программе лояльности ВТБ. Подробная информация обо всех условиях обслуживания на пакете услуг «Привилегия МК» на официальном сайте vtb.ru. Банк ВТБ (ПАО) Генеральная лицензия Банка России № 1000. Реклама 0+

Технологии и медиа ,  
0 

Эксперты увидели рост популярности программ для раздевания женщин на фото

Graphika: популярность приложений для раздевания женщин на фото растет
Сервисы, которые «раздевают» женщин на фотографиях при помощи искусственного интеллекта, активно рекламируют в соцсетях. Аналитики отмечают, что сейчас в США не существует закона, который бы обезопасил взрослых людей от дипфейков
Фото: Marcus Brandt / dpa / Global Look Press
Фото: Marcus Brandt / dpa / Global Look Press

Популярность приложений и сайтов, где при помощи искусственного интеллекта можно «раздевать» женщин на фото, стремительно растет: по данным аналитической фирмы Graphika, только в сентябре ими воспользовались 24 млн человек, передает Bloomberg.

Как сообщают аналитики, многие подобные сервисы используют популярные социальные сети для рекламы, в том числе X и Redditt, где с начала года число ссылок на приложения для «раздевания» возросло на 2400%.

Сервисы применяют искусственный интеллект для воссоздания изображения обнаженного человека, при этом большинство из них работают только с женщинами. Чаще всего фотографии берут из социальных сетей, а затем обрабатывают и распространяют их без согласия владельца. С развитием ИИ пользователи могут создавать все более реалистичные изображения, отмечает аналитик Graphika Сантьяго Лакатос.

В США предложили запретить дипфейки после скандала с интимными фото
Технологии и медиа
Фото:Marcus Brandt / dpa / Global Look Press

В рекламе одного из приложений, размещенной в X, говорилось, что пользователь может создать фотографию обнаженного тела, а затем прислать его человеку, который там изображен — тем самым авторы объявления подстрекают к преследованию и домогательствам, отмечают аналитики. Некоторые приложения отображаются как спонсируемый контент на YouTube и появляются первыми при поиске по слову «nudify».

Представитель Alphabet (владеет YouTube) заявил агентству, что компания не разрешает размещать рекламу, «содержащую откровенно сексуальный контент». В X и Reddit не ответили на запросы Bloomberg.

Директор по кибербезопасности Electronic Frontier Foundation Ева Гальперин отмечает, что подобными программами все чаще пользуются «обычные люди с обычными целями». По ее словам, многие так и не узнают, что их фотографии могли использовать для создания дипфейков. Но даже если это произойдет, инициировать расследование или судебное разбирательство сложно, отмечает специалист.

Читайте на РБК Pro
Российские фирмы начали «захват» брендов ушедших компаний
Как получить уверенную походку и красивый рельеф ноги
«Серые» схемы карго из Китая: как обманывают заказчиков
«Медовый месяц» релокации закончен: как жить за границей после него

Сейчас в Соединенных Штатах не существует федерального закона, который препятствовал бы созданию порнографических дипфейков с участием взрослых людей, но создание подобных изображений несовершеннолетних запрещено. Например, в ноябре детский психиатр из Северной Каролины получил 40 лет тюрьмы за использование приложений для «раздевания» своих пациентов на фото. В декабре окружной прокурор округа Нассау в штате Нью-Йорк Энн Доннелли предложила сделать созданные с помощью технологии дипфейк поддельные фотографии нелегальными на территории штата.

Авторы
Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
искусственный интеллект дипфейк фотографии мобильные приложения соцсети

Пакет услуг «Привилегия» — символ вашего статуса

Премиальное обслуживание

Повышенные ставки по вкладам

Карта и стикер с кешбэком 3%

Скидки до 10% у партнеров

Персональный менеджер
Подробнее

Повышенные ставки по вкладам в рублях и китайских юанях «ВТБ-Вклад Привилегия» относительно ставок по вкладам «ВТБ-Вклад». Кешбэк 3% начисляет за покупки по картам ВТБ с пакетом услуг «Привилегия МК» по программе лояльности «Мультибонус». Скидки у партнёров и список партнёров предоставляются по Премиальной программе лояльности ВТБ. Подробная информация обо всех условиях обслуживания на пакете услуг «Привилегия МК» на официальном сайте vtb.ru. Банк ВТБ (ПАО) Генеральная лицензия Банка России № 1000. Реклама 0+

Материалы по теме
YouTube решил маркировать ролики на «деликатные темы», созданные ИИ
Технологии и медиа
Глава OpenAI назвал данные о разработке сверхинтеллекта досадной утечкой
Технологии и медиа
В США предложили запретить дипфейки после скандала с интимными фото
Технологии и медиа
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 9 декабря
EUR ЦБ: 98,84 (-0,97) Инвестиции, 08 дек, 16:42 Курс доллара на 9 декабря
USD ЦБ: 91,64 (-0,93) Инвестиции, 08 дек, 16:42
Мадуро подписал указы по Гайане-Эссекибо в составе Венесуэлы Политика, 01:49
Эксперты увидели рост популярности программ для раздевания женщин на фото Технологии и медиа, 01:31
Конгресс США рассмотрит запрос о продаже Израилю снарядов для танков Политика, 01:04
Как провалить самую важную рабочую встречу по видеосвязи РБК и SberJazz, 00:50
США заблокировали в ООН резолюцию о прекращении огня в секторе Газа Политика, 00:32
«Азбука вкуса», «Глобус» и «Верный» ограничили наценку на куриные яйца Общество, 00:28
10 вариантов квартир с французскими балконами РБК и ПИК, 00:15
Второе дыхание: как правильно завершить карьеру
Подготовьтесь к переменам и выберите, что делать дальше, с новым интенсивом РБК Pro
Купить интенсив
NASA вернуло к работе телескоп «Хаббл» Технологии и медиа, 00:11
Глава Эрмитажа предложил практику ограниченного доступа к шедеврам Общество, 00:00
Пиотровский — РБК: «Мы имеем дело с резким падением культурного уровня» Технологии и медиа, 00:00
На вершине Эльбруса: как разделить жизнь на «до» и «после» РБК и Jaecoo, 08 дек, 23:53
В Херсоне и Николаеве прозвучали взрывы Политика, 08 дек, 23:49
Минобороны заявило о пяти сирийских военных, погибших при атаке в Алеппо Политика, 08 дек, 23:48
Кто займет свободные ниши на рынке бытовой электроники РБК и Триколор, 08 дек, 23:43