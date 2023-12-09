Эксперты увидели рост популярности программ для раздевания женщин на фото

Сервисы, которые «раздевают» женщин на фотографиях при помощи искусственного интеллекта, активно рекламируют в соцсетях. Аналитики отмечают, что сейчас в США не существует закона, который бы обезопасил взрослых людей от дипфейков

Фото: Marcus Brandt / dpa / Global Look Press

Популярность приложений и сайтов, где при помощи искусственного интеллекта можно «раздевать» женщин на фото, стремительно растет: по данным аналитической фирмы Graphika, только в сентябре ими воспользовались 24 млн человек, передает Bloomberg.

Как сообщают аналитики, многие подобные сервисы используют популярные социальные сети для рекламы, в том числе X и Redditt, где с начала года число ссылок на приложения для «раздевания» возросло на 2400%.

Сервисы применяют искусственный интеллект для воссоздания изображения обнаженного человека, при этом большинство из них работают только с женщинами. Чаще всего фотографии берут из социальных сетей, а затем обрабатывают и распространяют их без согласия владельца. С развитием ИИ пользователи могут создавать все более реалистичные изображения, отмечает аналитик Graphika Сантьяго Лакатос.

В рекламе одного из приложений, размещенной в X, говорилось, что пользователь может создать фотографию обнаженного тела, а затем прислать его человеку, который там изображен — тем самым авторы объявления подстрекают к преследованию и домогательствам, отмечают аналитики. Некоторые приложения отображаются как спонсируемый контент на YouTube и появляются первыми при поиске по слову «nudify».

Представитель Alphabet (владеет YouTube) заявил агентству, что компания не разрешает размещать рекламу, «содержащую откровенно сексуальный контент». В X и Reddit не ответили на запросы Bloomberg.

Директор по кибербезопасности Electronic Frontier Foundation Ева Гальперин отмечает, что подобными программами все чаще пользуются «обычные люди с обычными целями». По ее словам, многие так и не узнают, что их фотографии могли использовать для создания дипфейков. Но даже если это произойдет, инициировать расследование или судебное разбирательство сложно, отмечает специалист.

Сейчас в Соединенных Штатах не существует федерального закона, который препятствовал бы созданию порнографических дипфейков с участием взрослых людей, но создание подобных изображений несовершеннолетних запрещено. Например, в ноябре детский психиатр из Северной Каролины получил 40 лет тюрьмы за использование приложений для «раздевания» своих пациентов на фото. В декабре окружной прокурор округа Нассау в штате Нью-Йорк Энн Доннелли предложила сделать созданные с помощью технологии дипфейк поддельные фотографии нелегальными на территории штата.