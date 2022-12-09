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Технологии и медиа ,  
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После сбоев у банков и VK возникли проблемы с системой регистрации у S7

Очередной технический сбой 9 декабря: на этот раз работать перестала система бронирования у S7. В Домодедово увеличили время регистрации в аэропорту
Фото: Андрей Гордеев / Ведомости / ТАСС
Фото: Андрей Гордеев / Ведомости / ТАСС

Вслед сбоями в работе мобильных приложений банков и VK сбой произошел и в работе системы бронирования авиакомпании S7 Airlines, сообщили РБК в пресс-службе перевозчика. Из-за этого перед стойками регистрации в аэропортах выстроились очереди

После сбоев у банков и VK возникли проблемы с системой регистрации у S7
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«Из-за обновления новой системы бронирования ORS были сбои в онлайн-регистрации на рейсы S7 Airlines, а также увеличено время регистрации в аэропортах. Специалисты компании работают над устранением ошибки, уже доступна онлайн-регистрация на рейсы из Москвы. S7 Airlines приносит путешественникам извинения за неудобства. Авиакомпания продлит регистрацию, чтобы все пассажиры успели зарегистрироваться на рейсы. При необходимости S7 Airlines переоформит пассажирам билеты без доплат», — сообщили РБК в авиакомпании.

Представитель Домодедово сообщил, что аэропорт работает в штатном режиме, «Вследствие действий, связанных с обновлением новой системы бронирования, произошли сбои в системе онлайн-регистрации на рейсы одной из авиакомпаний. В связи с чем было увеличено время регистрации в аэропорту», — заявили РБК в пресс-службе. В Домодедово также сообщили, что сейчас идет возобновление регистрации пассажиров.

По словам представителя S7, это «значительно не отразилось на расписании». Очередь уже рассасывается, добавляет представитель аэропорта Домодедово.

Позднее представитель S7 сообщил, что сбой устранен, регистрация на все рейсы S7 Airlines вновь работает в штатном режиме как онлайн, так и в аэропортах.

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Утром 9 декабря со сбоями столкнулись пользователи «ВКонтакте». В пресс-службе соцсети РБК сказали, что «некоторые пользователи могут испытывать затруднения с загрузкой ленты». Днем сбои начались и у приложений «Тинькофф», Альфа-банка и Райффайзенбанка.

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компьютерный сбой S7 Домодедово
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Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Оформить онлайн

Реклама, Рекламодатель ПАО Сбербанк.

Предварительный расчет по повышенной ставке. Не является публичной офертой.

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