В приложениях «Тинькофф», Альфа-банка и Райффайзен-банка возник сбой

Мобильные приложения сразу трех банков начали работать со сбоями. В Альфа-банке проблемы объясняют техническими работами

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Мобильные приложения «Тинькофф» и «Тинькофф Инвестиции» работают со сбоями, пользователи жалуются на невозможность зайти в аккаунт.

Мобильное приложение Альфа-банка также не работает. При попытке зайти пользователю показывается уведомление: «Кое-что сломалось на нашей стороне, но мы уже чиним». У некоторых пользователей также возникли проблемы со входом в приложение Райффайзен-банка.

Сервис Downdetector показывает резкий всплеск жалоб пользователей на банковское приложение «Тинькофф», начиная с 11:30 мск. Примерно в это же время проблемы возникли и у приложения Альфа-банка. В 12:00 мск начало расти число жалоб пользователей на работу приложения «Райффайзен банка».

«Есть трудности со входом в приложения и с операциями у части клиентов, работаем над скорейшим устранением», — сказали «РБК Инвестициям» в пресс-службы брокера «Тинькофф инвестиции».

В пресс-службе Альфа-банка заявили РБК, что проблемы со входом возникли у части клиентов из-за проведения технических работ. «Альфа-Онлайн работает как обычно. Из-за технических работ у небольшой части клиентов может временно не получиться войти в приложение. В банке регулярно проводятся технические работы — это часть ежедневной деятельности банка», — сообщили в банке. Позднее представитель банка заявил, что проблемы устранены.

РБК направил запрос в пресс-службы банка «Тинькофф» и Райффайзен-банка.

В приложении «Тинькофф» это второй сбой за последние несколько недель. 29 ноября пользователи столкнулись с аналогичной проблемой, большинство из них не могли авторизоваться. У некоторых пользователей после авторизации не показывались основные разделы приложения. Незадолго до этого, 25 ноября, проблемы также были и у приложения Альфа-банка.