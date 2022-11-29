В работе приложения «Тинькофф» произошел сбой

Фото: Владислав Шатило / РБК

Пользователи мобильного приложения банка «Тинькофф» сталкиваются с проблемами при входе в свой аккаунт, убедился корреспондент РБК. Массовый сбой фиксирует также сервис Downdetector.

При попытке запустить приложение и авторизоваться пользователи видят ошибку. У некоторых пользователей после авторизации не показываются основные разделы приложения.

«Сейчас наблюдаем трудности в работе приложения и стараемся оперативно все исправить. Простите за неудобства», — сообщила в соцсетях служба техподдержки банка.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу Тинькофф Банка.

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