В работе приложения «Тинькофф» произошел сбой
Пользователи мобильного приложения банка «Тинькофф» сталкиваются с проблемами при входе в свой аккаунт, убедился корреспондент РБК. Массовый сбой фиксирует также сервис Downdetector.
При попытке запустить приложение и авторизоваться пользователи видят ошибку. У некоторых пользователей после авторизации не показываются основные разделы приложения.
«Сейчас наблюдаем трудности в работе приложения и стараемся оперативно все исправить. Простите за неудобства», — сообщила в соцсетях служба техподдержки банка.
РБК обратился за комментарием в пресс-службу Тинькофф Банка.
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