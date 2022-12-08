Власти обсудят отсрочку внедрения российского оборудования операторами

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Госкомиссия по радиочастотам (ГКРЧ, основной орган, который занимается распределением этого ресурса в России) на ближайшем заседании (запланировано на конец декабря) рассмотрит вопрос переноса сроков по обязательной установке российского оборудования операторами связи. Об этом сказано в материалах к заседанию (их подлинность РБК подтвердили несколько участников телекоммуникационного рынка).

Согласно действующему временному ориентиру, утвержденному ГКРЧ в 2021-м, уже с 2023 года МТС, «МегаФон», «ВымпелКом» (оказывает услуги под брендом «Билайн») и «Т2 РТК Холдинг» (работает под брендом Tele2) должны были использовать при строительстве сетей LTE только отечественное оборудование. Согласно проекту решения, которое планируется утвердить на предстоящем заседании ГКРЧ, этот срок переносится на период с 2025 по 2027 год.

Причина необходимости переноса сроков, как указано в документе, в том, что операторы связи смогут получить отечественное оборудование по форвардным контрактам (предполагает поставку товара оговоренного качества и количества на определенную дату в будущем) только начиная с 2025 года «с выходом на целевые требования с 2028 года». В документах также отмечается, что на необходимость переноса повлияли санкции в отношении России и сложности с разработкой и производством в достаточных объемах необходимого российского оборудования.

В конце октября стало известно, что «Ростелеком» заключил форвардный контракт на поставку оборудования оптоволоконных линий связи с компанией Т8 и готовится вместе с дочерним «Т2 РТК Холдингом» до конца года заключить еще несколько подобных контрактов с отечественными вендорами. Сумма контрактов может составить 20–25 млрд руб. Ранее директор департамента государственного рынка телекоммуникаций Минцифры Дмитрий Тур сообщал, что ведомство планирует скорректировать сроки внедрения отечественных базовых станций при строительстве LTE-сетей и соответствующий вопрос будет рассмотрен на заседании ГКРЧ в декабре.



РБК направил запрос в Минцифры.