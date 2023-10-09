Российские операторы сделали бесплатной связь в Израиле

Tele2 на две недели сделает бесплатными все услуги связи для клиентов в Израиле, «Билайн» объявил о подключении бесплатного пакета с 3 Гб интернета и звонками на 120 минут. В Израиле уже третий день идет война с движением ХАМАС

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Мобильный оператор Tele2 обнулил стоимость услуг для клиентов, которые находятся в Израиле, сообщила пресс-служба компании. Бесплатный пакет услуг абонентам в Израиле подключил «Билайн», частично обнулили стоимость связи для своих клиентов «МегаФон» и МТС.

«Особый режим в роуминге начнет действовать в полночь с 9 на 10 октября и будет работать в течение двух недель до 22 октября с возможностью продления в зависимости от развития событий в Израиле», — уточнили в Tele2.

Там добавили, что клиенты смогут бесплатно принимать звонки и совершать их, а также пользоваться интернетом даже в случае отрицательного баланса и вне зависимости от подключенного тарифа.

МТС до конца месяца обнулит стоимость исходящих вызовов на номера посольства России в Израиле и посольства Израиля в России, а также на горячую линию авиакомпании «Аэрофлот», сказали РБК в пресс-службе оператора.

В «Билайне» РБК заявили, что подключили клиентам в Израиле и Палестине бесплатный пакет услуг в роуминге, который будет действовать в течение следующих 30 дней. В него входят 3 Гб интернета, 120 минут звонков и 120 СМС-сообщений.

«МегаФон» сообщил агентству «РИА Новости», что в ближайшее время обнулят стоимость мобильной связи для клиентов Израиля при звонках на номера экстренных служб и российских посольств на Ближнем Востоке.

7 октября палестинское движение ХАМАС начало войну против Израиля, нанесло по нему ракетные удары и вторглось в южные районы страны. Израиль в ответ ударил по сектору Газа и к 9 октября, по сообщению израильской армии, смог вернуть под свой контроль ранее захваченные боевиками приграничные с анклавом населенные пункты.

В Израиле объявлен режим ЧС, мобилизованы 300 тыс. резервистов. Армия обороны страны (ЦАХАЛ) заявила об осаде Газы и начала осуществлять в отношении нее блокаду. И Израиль, и палестинская сторона сообщали о сотнях погибших и тысячах раненых. Посольство России 9 октября заявило, что среди жертв в Израиле есть один россиянин, еще четверо пропали без вести.