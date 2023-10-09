 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
0 

Российские операторы сделали бесплатной связь в Израиле

Tele2, «Билайн», МТС и «МегаФон» предоставят бесплатную связь клиентам в Израиле
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Tele2 на две недели сделает бесплатными все услуги связи для клиентов в Израиле, «Билайн» объявил о подключении бесплатного пакета с 3 Гб интернета и звонками на 120 минут. В Израиле уже третий день идет война с движением ХАМАС
Фото: Amir Levy / Getty Images
Фото: Amir Levy / Getty Images

Мобильный оператор Tele2 обнулил стоимость услуг для клиентов, которые находятся в Израиле, сообщила пресс-служба компании. Бесплатный пакет услуг абонентам в Израиле подключил «Билайн», частично обнулили стоимость связи для своих клиентов «МегаФон» и МТС.

«Особый режим в роуминге начнет действовать в полночь с 9 на 10 октября и будет работать в течение двух недель до 22 октября с возможностью продления в зависимости от развития событий в Израиле», — уточнили в Tele2.

Там добавили, что клиенты смогут бесплатно принимать звонки и совершать их, а также пользоваться интернетом даже в случае отрицательного баланса и вне зависимости от подключенного тарифа.

МТС до конца месяца обнулит стоимость исходящих вызовов на номера посольства России в Израиле и посольства Израиля в России, а также на горячую линию авиакомпании «Аэрофлот», сказали РБК в пресс-службе оператора.

В «Билайне» РБК заявили, что подключили клиентам в Израиле и Палестине бесплатный пакет услуг в роуминге, который будет действовать в течение следующих 30 дней. В него входят 3 Гб интернета, 120 минут звонков и 120 СМС-сообщений.

«МегаФон» сообщил агентству «РИА Новости», что в ближайшее время обнулят стоимость мобильной связи для клиентов Израиля при звонках на номера экстренных служб и российских посольств на Ближнем Востоке.

Читайте на РБК Pro
Из Китая через Иран: как логисты России тестируют новые маршруты импорта
Топ-5 ошибок на таможне: как не потерять деньги и не «заработать» статью
Вы получили в наследство долги. Можно ли от них отказаться
Основатель «ВкусВилл» — о том, как улучшить работу команды и сервис

7 октября палестинское движение ХАМАС начало войну против Израиля, нанесло по нему ракетные удары и вторглось в южные районы страны. Израиль в ответ ударил по сектору Газа и к 9 октября, по сообщению израильской армии, смог вернуть под свой контроль ранее захваченные боевиками приграничные с анклавом населенные пункты.

В Израиле объявлен режим ЧС, мобилизованы 300 тыс. резервистов. Армия обороны страны (ЦАХАЛ) заявила об осаде Газы и начала осуществлять в отношении нее блокаду. И Израиль, и палестинская сторона сообщали о сотнях погибших и тысячах раненых. Посольство России 9 октября заявило, что среди жертв в Израиле есть один россиянин, еще четверо пропали без вести.

Кредит наличными от 3,9%

БАНК ВТБ (ПАО). ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ БАНКА РОССИИ № 1000. РЕКЛАМА. 0+

Хороший прогноз на осень от ВТБ с кредитом наличными по ставке от 3,9%!

Узнать подробнее

Сумма кредита от 5000 руб. до 40 млн руб.
 

Узнать подробнее

Получите решение онлайн за пару минут!
 

Узнать подробнее

Кредит наличными в ВТБ от 3,9%
 

Узнать подробнее
Авторы
Теги
Кирилл Соколов Кирилл Соколов, Яна Баширова
Теле2 МТС Билайн МегаФон
Материалы по теме
Ynet узнал, что Египет предупреждал Израиль о подготовке нападения ХАМАС
Политика
Ракета ХАМАС попала в мечеть имени Кадырова под Иерусалимом
Политика
Певица Глюкоза вернулась из Израиля после двух дней в бомбоубежище
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 10 октября
EUR ЦБ: 107,03 (+1,02) Инвестиции, 16:48 Курс доллара на 10 октября
USD ЦБ: 101,36 (+0,87) Инвестиции, 16:48
Война Израиля и ХАМАС. Онлайн Политика, 21:00
Почему киберпреступники перестали красть деньги, и что похищают сейчас РБК и Kaspersky, 20:55
ХАМАС начал войну с Израилем. Главное Политика, 20:45
Израиль заявил о завершении эвакуации и остановке вторжения ХАМАС Политика, 20:44
Российские операторы сделали бесплатной связь в Израиле Технологии и медиа, 20:30
В «Газпроме» заявили о риске дефицита газа при либерализации экспорта СПГ Бизнес, 20:27
ХАМАС заявил, что начнет казнить заложников, если Израиль продолжит удары Политика, 20:19
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Путин поручил повысить уровень роботизации в госкорпорациях Политика, 20:11
Фридман объяснил переезд из Великобритании в Израиль Бизнес, 20:08
От Артура Кларка до телевидения 4К: как развивалось спутниковое вещание РБК и Триколор, 20:08
Ynet узнал, что Египет предупреждал Израиль о подготовке нападения ХАМАС Политика, 20:08
Фильм «Каникулы» стал лучшим на кинофестивале «Маяк» Стиль, 20:05
Сборная России анонсировала матч с Камеруном видео про дельфинов и льва Спорт, 20:00
Завод раскрыл цены на «Москвич 6». Подробности Авто, 19:39