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Объединение и развод в Wildberries ,  
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Эксклюзив

Бакальчук и Мирзоян оценили перспективы ребрендинга Wildberries

Сюжет
Объединение и развод в Wildberries
Сюжет
Эксклюзивы РБК
Wildberries сохранит свой бренд, но в рамках объединения с оператором наружной рекламы Russ появятся также новый бренд и логотип. Татьяна Бакальчук останется лицом компании, Роберт Мирзоян займется операционным управлением
Татьяна Бакальчук и&nbsp;Роберт Мирзоян
Татьяна Бакальчук и Роберт Мирзоян (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Бренд Wildberries сохранится после объединения бизнеса маркетплейса с оператором наружной рекламы Russ, однако для совместного предприятия будут разработаны новый бренд и новый логотип. Об этом в интервью РБК рассказала основательница Wildberries Татьяна Бакальчук.

Wildberries и Russ объявили об объединении в июне 2024 года. Позже компании зарегистрировали совместное предприятие ООО «РВБ», в котором доля маркетплейса составила 65%, а оператора — 35%. На СП уже переоформлен практически весь бизнес Wildberries и домен самого маркетплейса. Компании также объявляли об объединении ряда департаментов, в том числе юридической службы и маркетинга.

«Wildberries как бренд точно остается, — ответила Бакальчук на вопрос, будет ли у объединенной компании новое название. — Мне и бренд Russ очень нравится. Безусловно, будет разработан новый бренд, новый логотип. Его будет разрабатывать креативное агентство. Какое — мы пока не знаем, будем выбирать. Но сейчас для нас главное — решить организационные вопросы, после чего займемся созданием нового бренда».

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Бизнес
Роберт Мирзоян и Татьяна Бакальчук

Исполнительный директор Russ и гендиректор ООО «РВБ» Роберт Мирзоян в свою очередь сообщил о подготовке новой концепции, «которая как раз должна решить задачу — под каким брендом или брендами будет идти развитие дальше».

На вопрос, кто будет в будущем выступать лицом объединенной компании, Мирзоян назвал Татьяну Бакальчук. Сама Бакальчук оговорилась, что Мирзоян также будет выступать от компании на массовых мероприятиях. При этом сферы влияния между ними будут распределены следующим образом: Мирзоян будет заниматься операционной частью бизнеса, а Бакальчук — отвечать за стратегию, PR и GR. «HR — это совместно с Робертом, — добавила она. — Но мы все решения принимаем все равно вместе».

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Wildberries Russ Outdoor Татьяна Бакальчук маркетплейс
Татьяна Бакальчук фото

Татьяна Бакальчук

основательница Wildberries
16 октября 1975 года
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