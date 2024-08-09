Глава Russ Роберт Мирзоян рассказал «о проблеме Wildberries»

Татьяна Бакальчук назвала философию управления Wildberries до объединения с Russ стартаповской и отметила, что взяла партнеров, которые помогут дальше растить бизнес. Роберт Мирзоян считает, что компании нужен «системный подход»

Роберт Мирзоян (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Философия управления компанией Wildberries была актуальной один-два года назад, сейчас же этот бизнес требует более системного подхода. Такую позицию в интервью РБК озвучил Роберт Мирзоян, исполнительный директор оператора наружной рекламы Russ и гендиректор ООО «РВБ» — юрлица объединенных Russ и Wildberries.

Wildberries и Russ объявили об объединении в июне 2024 года. В июле компании создали совместное предприятие, на которое уже переоформлены все «дочки» Wildberries, а также домен маркетплейса. Одобрение сделки проходило на уровне правительства, в числе ее целей — международная экспансия компании, продвижение российских брендов за рубежом и создание конкурента Amazon и Alibaba.

Глава Wildberries Татьяна Бакальчук, в свою очередь, признала, что философия управления компанией была «стартаповской». Мирзоян отметил, что она тем не менее была правильной, однако с учетом того, что Wildberries имеет «определенное значение в экономике» России, «без системных подходов к бизнес-процессам, которые есть в этой компании, невозможно».

«Увеличение оборота в два раза не означает, что ты просто поставил больше складов, закупил больше машин и так далее, — объяснила Бакальчук. — Для того чтобы обслужить 15 млн товаров в сутки, а в этом году это будет, дай бог, 30 млн — это не значит просто больше людей нанять, нужно перестраивать все процессы. Простое увеличение в два-три раза, бесконтрольное, без нормальной системы управления привело к тому, что начало все разваливаться. Это как сырой непропеченный пирог. Нам тяжело это было переварить».

После объединения Wildberries и Russ маркетплейс приобрел «очень мощный ресурс» и получил «топовых управленцев», рассказала Бакальчук, добавив, что «взяла себе партнеров, которые помогают дальше растить бизнес». «Я вижу, как с приходом Russ на глазах меняется управление внутри компании, — отметила она. — C учетом того, что второе полугодие, как правило, более прибыльное, итоги первого полугодия получились очень успешными. Объединение лишь дало толчок к развитию».

Так, оборот продавцов Wildberries по итогам июля 2024 года по сравнению с июлем 2023 года уже вырос в 1,6 раза, до 309,2 млрд руб., привела Бакальчук цифры. Общий оборот компании в июле 2024 года вырос в 1,5 раза, до 315,4 млрд руб. Значительный прирост показал рекламный доход компании: в июле 2024 года он вырос в 3,1 раза, до 10,9 млрд руб.